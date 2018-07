Iglesias vio saludable el debate Margallo-Junqueras

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias ha opinado que el debate le pareció "más una competición jurídica a ver quién citaba más tratados internacionales".

"Me gustó el tono pero, tal y como está la situación social en Cataluña y en España, me extrañó que no hubiera elementos en el debate que permitieran decir que había un progresista que apostaría por políticas económicas diferentes y un conservador que apuesta por la austeridad", ha dicho Iglesias.

El líder de Podemos, favorable al derecho a decidir y a convocar un referéndum vinculante, ha apostado por abrir en España un nuevo proceso constituyente tras ver "que el modelo de café para todos ha resultado un fracaso, la decadencia de la vieja clase política y los casos de corrupción".

"¿Por qué no volvemos a discutir un contrato de convivencia incluida la forma en que Cataluña quiere relacionarse con España?", ha preguntado Iglesias, que ha vuelto a proponer que haya un gobierno de la Generalitat presidido por el cabeza de lista de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, apoyado por los diputados de la CUP, ERC y PSC "comprometidos con los derechos sociales".

"Artur Mas es un poco casta, por eso es mejor un presidente de la Generalitat honesto que viene de los movimientos sociales que el hijo político de Jordi Pujol", ha indicado.

Iglesias ha afirmado que no tiene ninguna duda que "Cataluña es una nación" y ha reiterado que "un gobierno social no es compatible con un gobierno en el que haya gente de Artur Mas".

Tras criticar que en esta campaña electoral "parece que la desigualdad o la corrupción no existe", ha lamentado que Raül Romeva no haya aceptado debatir con Joan Herrera sobre corrupción imitando el cara a cara de anoche entre Margallo y Junqueras.

Al ser preguntado si consideraba que en todos los partidos habían casos de corrupción, Iglesias ha dicho que no: "En Podemos o en la CUP no hay corruptos, les respeto".

Iglesias ha reconocido que Podemos se ha ido haciendo "más pragmáticos, hemos endurecido el gesto y aprendemos a golpes, madurado, y por eso vamos afinado nuestras propuestas".