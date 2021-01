Calvo dice que Salvador Illa no va a dimitir hasta que se conozca la fecha definitiva de las elecciones

LEER MÁS La Justicia mantiene que las elecciones de Cataluña serán el 14 de febrero

Carmen Calvo ha explicado que Salvador Illa no va a dimitir como titular de Sanidad hasta que no se conozca la fecha definitiva de las elecciones y no con el inicio de la campaña electoral, como había repetido en determinadas ocasiones.

De esta forma, la vicepresidenta del Gobierno ya no coloca la dimisión de Salvador Illa como ministro de Sanidad al comienzo de la campaña electoral en Cataluña, el 29 de enero, ahora lo hace cuando se confirme de forma definitiva las elecciones. Es decir, el 8 de febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronuncia al respecto.

"Nosotros tenemos un candidato, esta es la legalidad de nuestro país que nosotros cumplimos y cuando haya fecha definitiva de las elecciones, nuestro candidato hará campaña sin tener ningún cargo. Seguramente, los demás harán campaña teniendo cargos", ha declarado la vicepresidenta a los medios de comunicación.

Por otro lado, cabe recordar que Salvador Illa insistió en numerosas ocasiones y de forma pública que dejaría el cargo de ministro cuando comenzase la campaña electoral.

La justicia mantiene las elecciones el 14 de febrero

Fue el jueves 21 de enero cuando la Sección 5 de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC decidió mantener de forma cautelar la convocatoria de elecciones para el 14 de febrero, manteniendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por un particular que alegaba que la suspensión de las elecciones hasta el 30 de mayo, suponía la vulneración de los derechos fundamentales