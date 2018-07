Alicia Sánchez-Camacho, la revolución popular

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, no concibe la política como una profesión a pesar de llevas ejerciéndola media vida. Precisamente, un vida que no sigue al pie de la letra los dictados populares. Madre soltera de un niño por fecundación in vitro, Alicia vive una política marcada por sus ideales.

En 2009, durante el acto de proclamación de su candidatura a la presidencia de la Generalidad de Cataluña, se convertía en la primera mujer en la historia de Cataluña que era candidata a la presidencia de la Generalitat.

En las convocatorias electorales de Cataluña de 2010, con 18 y casi 19 escaños en el parlamento catalán, obtenía el mejor resultado para el Partido Popular de Cataluña esta comunidad.

Una política tenaz que no ha estado exenta de polémicas. En abril de 2010 Alicia Sánchez-Camacho se veía obligada a pedir disculpas públicamente por un díptico con contenido xenófobo radical con alusiones a los skinheads de la ciudad de Badalona, editado por el PP de Badalona (Barcelona), que vinculaba a los ciudadanos rumanos asentados en el municipio con la delincuencia.

Posteriormente, efectuó una visita al municipio acompañada por la eurodiputada francesa Marie Thérèse Sanchez-Schmid para comprobar sobre el terreno la situación del colectivo gitano rumano en los barrios de la Salut y San Roque y escuchar los testimonios de los vecinos acerca de la supuesta mala convivencia con la comunidad romaní. En esa misma visita, Sánchez-Camacho pidió al Gobierno un mayor control fronterizo y defendió una inmigración "legal y ordenada".

En la polémica sobre la independencia de Catalña también se muestra firme en su negativa. La dirigente popular lamenta que los socialistas catalanes no hicieran frente junto a PP y C's por el 'no' a la consulta independentista: "Podíamos haber dicho 'no' todos juntos a los que quieren separar Cataluña del resto de España".

En plena crisis de la autodeterminación, Camacho ha dado su pistoletazo de salida de la precampaña de cara a las elecciones del 25 de noviembre, subrayando que el PP catalán centrará su proyecto en trabajar por la recuperación económica y garantizar la permanencia de Cataluña dentro de España.

Los populares, que se fijaron como reto en su pasado congreso superar al PSC y situarse como segunda fuerza, quieren aprovechar el debate interno de los socialistas sobre su modelo para Cataluña para erigirse como el único partido que está claramente contra la independencia.

"El PSC tiene graves problemas. No solo es que no tenga candidato. Lo que sucede es que no tiene proyecto para garantizar que Cataluña siga siendo lo que es: Cataluña y España", defiende Camacho.