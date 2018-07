El cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, renuncia a su acta de diputado

El cabeza de lista de la CUP a las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre, Antonio Baños , ha anunciado que deja su acta de diputado al no verse capaz de defender la decisión de su formación de no respaldar la investidura de Artur Mas como presidente.

A través de una carta enviada a la militancia, Baños explica que dimite porque la decisión de no investir a Mas va contra las razones que le llevaron a encabezar la lista de la CUP, que con su marcha evidencia su fractura interna.

En la misiva, el presidente del grupo de la CUP en el Parlament remarca que su decisión obedece a "motivos estrictamente políticos" al sentirse "incapaz de defender" la decisión de la CUP. "Una postura política discrepante con las ideas y objetivos por los que decidí presentarme como candidato a les elecciones del pasado 27S", añade.

Baños incide en que su paso por la política, de tan solo cinco meses, tenía "un solo sentido y objetivo": consumar "la ruptura irreversible" con el Estado para construir de una "república catalana" a través de un proceso "constituyente popular y social".

El que fuera cartel electoral de la CUP dice que entendió tras "la mayoría independentista el 27S" que "el mandato explícito del país era empezar, sin dilaciones ni dudas, la ruptura con el Estado".

En este sentido, Baños afirma que se situaba entre los "partidarios de aceptar la propuesta de acuerdo de Junts pel Sí y votar la investidura de su candidato" a la presidencia de la Generalitat, que es el líder de CDC, Artur Mas. "Es evidente que no he podido o sabido cumplir este mandato y por eso me voy, debo admitirlo, con un sentimiento de frustración personal muy vivo que no puedo ocultar", ha añadido.

Sin embargo, Baños expresa su convencimiento de que "la república catalana es el único camino para lograr la transformación social del país" y por eso asegura que seguirá colaborando en "el fortalecimiento de la base social del independentismo" de cara las nuevas elecciones.

Baños, en su primera experiencia política, logró el pasado 27 de septiembre los mejores resultados de la CUP en unas elecciones autonómicas, al obtener 10 parlamentarios imprescindibles para que el independentismo llegara a la mayoría absoluta en el Parlament, junto con los diputados de Junts pel Sí (62).

Antes de su paso por la política, Baños (Barcelona, 1967), diplomado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, había ejercido de periodista, activista social, escritor y músico.