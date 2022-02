Mariano Rajoy reivindica la moderación del PP ante el hartazgo de "extremistas, radicales y bronca"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reivindicado este jueves en León el carácter "moderado" del Partido Popular ante el "hartazgo" de la gente hacia "extremistas, radicales, polarización y bronca".

Rajoy ha participado este jueves en León en un acto electoral en el que ha respaldado la candidatura del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones de este domingo, 13 de febrero.

"Exceso de ruido, poco sosiego y políticas infantiles y populistas"

En este penúltimo día de campaña, Mariano Rajoy ha recordado que el momento actual en España se caracteriza por "un exceso de ruido, poco sosiego, políticas infantiles y populistas", frente a lo cual ha subrayado que el PP es un partido "serio, de centro y de derecha y que representa al centro derecha español".

Frente a planteamientos de formaciones antieuropeístas, el expresidente del Gobierno ha enfatizado el carácter europeísta de los 'populares', ya que "hoy en Europa se juegan muchas cosas", por lo que "conviene estar allí y decidir allí".

Pero para estar allí, ha recalcado, "hay que ser un gran partido y no una pandilla de amiguetes que fundan un partido". "La gente está harta de los extremistas, de los radicales, de la polarización y de la bronca, quieren alguien que se tome las cosas en serio, que diga lo que va a hacer, que lo haga y que goce del respeto de la gente aunque no lo haya votado", ha insistido Rajoy, que ha señalado que el PP aspira a "gobernar" y no a ser "bisagra" o a conseguir "un escaño o 0,75 para andar zascandileando".

"No se ha cambiado prácticamente nada de la reforma laboral"

También ha cargado el exmandatario contra los nuevos partidos localistas y ha defendido el carácter global del PP, así como su experiencia de gestión. "No llevamos en la política española un cuarto de hora", ha recalcado, frente a otras formaciones como Podemos y Cs que "iban a cambiarlo todo", pero cuyo futuro ha puesto en cuestión.

Por lo que se refiere al Partido Socialista y sus socios en el Gobierno de España, el artífice de la reforma laboral recientemente derogada ha puesto precisamente este caso como ejemplo de "política infantil" en la que "no se ha cambiado prácticamente nada de lo que hizo el PP", pero que sin embargo ha provocado que las formaciones que lo sustentan "se pegaran" entre ellas.

En este sentido, ha reivindicado los logros de aquella reforma, que creó "500.000 empleos cada año", a pesar de lo cual "la izquierda decidió cambiarla porque era la de la derecha".

Crisis de Ucrania

También ha lamentado Rajoy las desavenencias en el seno del Gobierno en relación a la crisis de Ucrania, sobre lo cual ha considerado una obviedad que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no hablara del tema con el 'premier' español, Pedro Sánchez. "Cómo va a hablar con el primer ministro de un Gobierno en el que la mitad de sus ministros están a favor de Putin y en contra de los países occidentales".

Asimismo, ha criticado el expresidente que el Gabinete actual se sustente en partidos "que no quieren a España y no aceptan su soberanía nacional", alguno de ellos, en referencia a Bildu, "que apoyó durante 40 años a ETA y que ahora habla por teléfono con un director general del Gobierno de España", amén de "partidos antiempresas, antiliberales y anti España".

Pide tener "cuidado con la euforia" y recuerda la "inflación"

Para Rajoy, el debate político actual es "verdaderamente una broma" con partidos dedicados "a revisar la historia". "Que si Franco, que si la Constitución, que si la forma de Estado, que si Europa... Por qué no se ocupan de los problemas de la gente, del precio de la luz, de la gasolina o de la cesta de la compra", ha recalcado el expresidente, quien ha alertado de la situación económica, que ha comparado con los momentos previos a la anterior crisis y que era "negada" por el Ejecutivo de entonces.

"Cuidado con la euforia", ha insistido antes de subrayar que "por primera vez en 30 años" la inflación "está por encima del seis por ciento", un índice que ha calificado como "el impuesto más letal que hay y que afecta personas con menos recursos".