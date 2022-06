Quién es Juan Marín, candidato de Ciudadanos en las elecciones de Andalucía

En las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, Ciudadanos tiene un reto importante: lograr la supervivencia en el Gobierno. Y es que, los 21 diputados de la formación naranja eran claves para que el PP pudiera gobernar en la región. Sin embargo, el líder popular, Juanma Moreno, ha afirmado públicamente que su "firme determinación" es "gobernar en solitario" y ha remarcado que las encuestas aseguran “que es posible conseguir esa mayoría amplia".

Es por ello que la formación naranja busca reeditar el Gobierno entre el PP y C's tras los comicios porque ha sido el "mejor" que ha habido en la comunidad, según ha alegado el presidente de la Junta, Juan Marín.

Los orígenes de Juan Marín

Juan Antonio Marín Lozano es un empresario y político español que nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el 31 de diciembre de 1962: “Me siento muy sanluqueño, siempre ha sido así y siempre deseo regresar a casa cada vez que puedo”, ha dicho recientemente en una entrevista concedida al ‘Diario Sur’.

En dicho medio, Marín contó que su padre era comerciante y que puso un negocio del que vivió toda su vida: “Era una joyería. Empecé a trabajar con él con 11 años, cuando salía del cole me iba con él. Tuve una relación magnífica con él, como le ocurrirá a todas las personas. Era mi referencia. Mi mamá se dedicaba a las cosas de la casa en aquella época”.

Proveniente de una familia donde eran cuatro hermanos, Juan ha tenido que enfrentarse a la pérdida de su hermana Ana, quien murió muy joven a causa de cáncer:

Pasados los años, el gaditano estudió Relaciones Laborales en la Escuela Monseñor Giraldo dependiente de la Universidad de Granada. A su vez, compaginó su actividad privada como empresario con su actividad deportiva como jugador, técnico y árbitro de voleibol, convirtiéndose más tarde en presidente de la Asociación de Comerciantes, miembro de la directiva de la Asociación de Empresarios de su localidad natal y presidente de la Federación Gaditana de Voleibol.

Su trayectoria profesional

El líder de la formación naranja reconoció en un medio español que se metió en política por casualidad, tras hacer unas oposiciones y entrar a trabajar en una caja de ahorros y no fue hasta el 2006 cuando fundó Ciudadanos Independientes.

Por otra parte, desde 2007, el hasta ahora vicepresidente de la Junta, fue concejal en el Ayuntamiento del municipio donde nació, así como teniente de alcalde de Desarrollo Económico, y en una etapa posterior, de Comercio, Empresa, Turismo, Deportes y Juventud.

Finalmente, el 22 de marzo de 2015, ya como cabeza de lista de Ciudadanos, Juan, que fue miembro del grupo impulsor de Movimiento Ciudadano, miembro de la ejecutiva nacional y responsable nacional del área de comercio del partido, obtuvo nueve escaños en el Parlamento de Andalucía, los cuales sirvieron para facilitar la investidura a Susana Díaz al frente de la Junta durante la X Legislatura.

El engaño de Susana Díaz

Juan Marín aseguró en el ‘Diario Sur’ que Susana Díaz fue buena hasta que le engañó: “Íbamos a poner en marcha la ley contra la corrupción y el fraude, porque íbamos a elaborar los presupuestos de 2019 y nos hizo trabajar todo el verano. Sin embargo, cuando llegó el 6 de septiembre convocó elecciones sin decirme nada, cuando lo lógico es que me enterara por ella. Fue Antonio Maíllo el que me llamó y me dijo si Susana me había llamado para decirme que esa tarde había convocado un consejo para convocar las elecciones”.

En la misma intervención, Marín aseguró que ha tenido más feeling con Juanma Moreno que con Susana Díaz, ya que el líder del PP y él son “dos personas muy razonables''

Marín, socio del Ejecutivo andaluz

En las siguientes elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, los resultados de la candidatura de Juan Marín crecieron hasta los 21 escaños, por lo que, después de los acuerdos alcanzados con el PP, mediante los cuales él prestaba el apoyo de sus diputados para facilitar la investidura de Juan Manuel Moreno, el gaditano fue nombrado Vicepresidente de la Junta de Andalucía. Además de la vicepresidencia,se ocuparía de las áreas de Regeneración, Justicia, y Turismo, aglutinando todas estas competencias en una macro consejería a su cargo.

Actualmente, el sanluqueño está inmerso una vez más en la ajetreada campaña para las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía y trata de luchar por la reedición del Ejecutivo porque, de lo contrario, cree que "asistiremos a muchas broncas y jaleos".

No obstante, las encuestas no son tan optimistas para la formación naranja, ya que según la mayoría de sondeos, Ciudadanos no lograría ningún asiento, por lo que su líder podría quedarse fuera del Parlamento andaluz.

“La política se ha llevado por delante mi matrimonio”

En el mismo diario andaluz mencionado con anterioridad, Juan Marín ha confesado que se separó de su mujer con la que llevaba 32 años casado justo el día antes de presentarse a las primarias: “La política lleva por delante muchas cosas que la gente no sabe. Un matrimonio no se rompe sólo por una cosa, pero independientemente de eso, hay mucha distancia, cada vez pasas más tiempo fuera, te pierdes muchas cosas, los días importantes no estás… Pero hay que seguir adelante y deseo que mi mujer siga siendo muy feliz”.

De esa relación nacieron dos hijos, Juan y Jaime, de 24 y 23 años: “Son los dos regalos que me ha hecho la vida” concluye el político.