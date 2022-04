El Zara más grande del mundo abre este viernes en Madrid

Este viernes tendrá lugar en Madrid la apertura del Zara más grande del mundo. El Edificio España, situado en la Plaza de España de la capital, tendrá una superficie de casi 8.000 metros cuadrados. Inditex también inaugurará una tienda Stradivarius en el mismo edificio.

El nuevo Zara contará con cuatro plantas. En las dos primeras se ofrecerán las colecciones de señora. En la primera de ellas estarán las secciones "Cosmética Zara Beauty" y de recogida online. En la tercera podremos encontrar las colecciones de caballero y Zara Home, que en un nuevo concepto dividirá el espacio como las estancias de un hogar. La planta -1 estará dedicada a la sección Niño. Además, también incorporará zonas de autocobro, la experiencia Modo Tienda y la función Pay&Go, que permitirá a los clientes comprar las prendas solo con escanearlas a través del móvil.

Stradivarius, por su parte, tendrá dos plantas y contará con unos 1.200 metros cuadrados de superficie. También dispondrá de Modo Tienda y zonas de autocobro.

La apertura de estas dos grandes tiendas forma parte de la estrategia del grupo Inditex de abrir tiendas más grandes y mejor dotadas tecnológicamente. Ya se han abierto tiendas de este tipo en ciudades como Londres, París, Milán o Barcelona y se prevé que próximamente se haga lo propio en Doha, Tokio y Oporto.

Primera inauguración de Marta Ortega

Esta gran apertura en Madrid será la primera desde que Marta Ortega asumiera la presidencia del grupo Inditex el pasado 1 de abril. A sus 38 años lleva más de 15 trabajando en la compañía de su padre, Amancio Ortega, en diferentes áreas, especialmente en el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", declaró el pasado noviembre Ortega cuando se anunció que presidiría el grupo.

Beneficios al alza

Inditex cerró 2021, aún con Pablo Isla al frente, con un 193% más de beneficios que en 2020, lo que se traduce en más de 3.000 millones de euros. Estos datos situaron al grupo tan solo unos 400 millones por debajo de los de 2019, año pre pandemia. Las ventas sí que superaron en un 3% a las de 2019.