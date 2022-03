Marta Ortega asumirá este viernes la presidencia de Inditex

A partir de este viernes, 1 de abril, Marta Ortega asumirá la presidencia de Inditex, dando así el relevo a Pablo Isla, que dejará la compañía llevándose un cuantioso finiquito de más de 25 millones de euros por sus 17 años trabajando para la empresa.

Por su parte, la hija de Amancio Ortega, que pasará a liderar las casi 6.500 tiendas del grupo que conforman las marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe, recibirá un millón de euros al año

Marta Ortega, de 38 años, lleva trabajando en la compañía de su padre desde los 23 años. Desarrollando su actividad en diferentes áreas del grupo y, en especial, en el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando.

En concreto, ha participado en campañas con los creativos con mejor reputación del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones 'premium', incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

Fue el pasado 30 de noviembre cuando se anunció que Marta Ortega asumiría el nuevo rol y ella mantuvo unas bonitas palabras de agradecimiento a su predecesor en el cargo: "Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo, sino también a la industria de la moda en general".

Asimismo apuntó: "He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria".

Y aseguró sentirse "profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer".

Inditex obtuvo un beneficio de 3.243 millones de euros durante el último año fiscal que va desde febrero de 2021 hasta enero de 2022. Dato que prácticamente triplica al del año anterior, aunque todavía se queda lejos de los años anteriores a la pandemia del Covid-19, que comenzó en marzo de 2020.