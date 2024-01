Yolanda Díaz negociará con los agentes sociales la reforma del subsidio por desempleo que ha tumbado Podemos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que, una vez que este viernes se cierre la mesa de diálogo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024, convocará de forma "inmediata" a los agentes sociales para abrir una negociación sobre la reforma del subsidio por desempleo que este miércoles fue rechazada en el Parlamento por el voto en contra de los cinco diputados de Podemos.

Díaz se expresó de este modo antes de participar en el primer Consejo de Ministros de Empleo de la Unión Europea después de la presidencia española, donde indicó que "este viernes vamos a cerrar la mesa de diálogo social en torno al SMI".

Tras ello, la líder de Sumar señaló que el Ministerio convocará "con carácter inmediato a los agentes sociales", que ya están informados de ello, para "ahora sí, trabajar con tiempo en el diálogo social una reforma que es muy positiva para nuestro país".

El rechazo de Podemos

Este miércoles la mayoría de diputados rechazó el real decreto que incluía la reforma del subsidio por desempleo con el voto en contra del PP, Vox y Podemos, siendo los cinco diputados de esta última formación política decisivos para ello. Los morados alegaron que el decreto incluía un "recorte" en la pensión futura de los mayores de 52 años.

"Como saben ustedes esta es la única reforma que no pudimos someter al diálogo social, solamente pudimos consultarles por una razón de responsabilidad y es que teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos quedaba en el Ministerio de Trabajo para percibir el desembolso de 10.000 millones de euros y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre. Por esta razón no pudimos negociarla con los agentes sociales", ha explicado Díaz.

La vicepresidenta segunda reconoció que hay propuestas para mejorar el texto de los sindicatos, que no solo tienen que ver con el desempleo sino también con aspectos como la regulación de la contratación a tiempo parcial, que ahora se van a poder abordar. "Por tanto, ahora sí abrimos la mesa de diálogo social y esta reforma ya va a estar consensuada también con los agentes sociales", remarcó.

Dura crítica de Díaz a Podemos

Por otra parte Yolanda Díaz, ha acusado a Podemos de "golpear" a los trabajadores "de la mano de Vox y del PP", aunque ha reconocido que a ella "personalmente" solo le afectan "las cosas de la gente" que quiere.

Díaz ha admitido que la actual legislatura es "convulsa" y "muy difícil", y ha avanzado que "va a tocar negociar mucho más".

Preguntada sobre si le ha dolido el voto en contra de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo ha contestado: "No es muy ortodoxo lo que voy a decir. A mí solamente me afectan personalmente las cosas de la gente a la que quiero", ha dicho .

Díaz lamentaba ayer en Julia en la onda que con su rechazo los diputados de Podemos hayan votado "con la extrema derecha, 'no' al derecho de lactancia, al incremento de subsidio por desempleo, a que los menores de 45 años no tengan subsidio, no en definitiva a una mejora sustancial de la protección del subsidio por desempleo".

El mensaje de Irene Montero

La dirigente de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que el decreto "también incorporaba mejoras" para los ciudadanos, pero ha recriminado al Ejecutivo que pidiera a Podemos su apoyo "proponiendo un trágala".

Montero ha emplazado al Gobierno a que vuelva a presentar el decreto sin ese recorte para los mayores de 52 años, que son "la mayoría de perceptores" y un colectivo vulnerable porque tienen más dificultades para encontrar un trabajo, ha esgrimido. Así que si lo retiran, "estaremos ahí para apoyarlo", ha garantizado.

Tras subrayar que "los recortes no se negocian" y que el Gobierno "ha intentado mentir" al negarlo, la 'número dos' de Podemos ha advertido que ese es un "mal camino" para el país y que su partido "no va a estar a disposición para recortar"