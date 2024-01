Qué pasa ahora con el subsidio para mayores de 52 años

La mayoría de diputados rechazó este miércoles el real decreto que incluía la reforma del subsidio por desempleo con el voto en contra del PP, Vox y Podemos, siendo los cinco diputados de esta última formación política decisivos para ello.

La formación morada ha argumentado que la razón por la que han tumbado el decreto es porque incluía un "recorte" en la pensión futura de los mayores de 52 años.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado duramente la actitud de Podemos con su rechazo al decreto y ha acusado a la formación morada de haber "recortado", junto al PP y Vox, los derechos de los trabajadores y desempleados.

Qué es lo que decía el decreto

Respecto al subsidio para mayores de 52 años, la norma mantiene la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros, pero rebaja progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125% actual.

Desde Podemos emplazaban al Gobierno a que convocara hoy mismo un Consejo de Ministros extraordinario aprobando "el mismo Real Decreto-ley, pero sin el recorte a las pensiones de los parados mayores de 52 años" y así conseguiría el apoyo de sus cinco diputados.

La dirigente de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido, en declaraciones a RNE, que el decreto "también incorporaba mejoras" para los ciudadanos, pero ha recriminado al Ejecutivo que pidiera a Podemos su apoyo "proponiendo un trágala".

Yolanda Díaz lamentaba ayer en Julia en la onda que con su rechazo los diputados de Podemos hayan votado "con la extrema derecha, 'no' al derecho de lactancia, al incremento de subsidio por desempleo, a que los menores de 45 años no tengan subsidio, no en definitiva a una mejora sustancial de la protección del subsidio por desempleo".

Qué pasa con los mayores de 52 años que reciben ese subsidio

La entrada en vigor de la reforma del subsidio estaba fijada para el 1 de junio de 2024, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema de protección por desempleo del nivel asistencial.

El Ministerio de Trabajo ha anunciado que convocará de forma "inmediata" a los agentes sociales para abrir una negociación sobre la reforma del subsidio por desempleo.

Yolanda Díaz ha explicado que cuando este viernes se cierre la mesa de diálogo social en torno al SMI, el Ministerio convocará "con carácter inmediato a los agentes sociales", que ya están informados de ello, para "ahora sí, trabajar con tiempo en el diálogo social una reforma que es muy positiva para nuestro país".

Díaz ha explicado que la reforma no pudo someterse al diálogo social porque "teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos quedaba en el Ministerio de Trabajo para percibir el desembolso de 10.000 millones de euros y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre. Por esta razón no pudimos negociarla con los agentes sociales".

Con ello día aspira a consensuar con los agentes sociales la norma y habrá que ver si los los cambios o mejoras que incluya esta revisión convencen a Podemos para dar su apoyo en una futura votación