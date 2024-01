Cómo queda el subsidio de desempleo: los escenarios del Gobierno para aprobarlo

Tal y como prometieron al abandonar Sumar para integrarse en el Grupo Mixto, Podemos ha ejercido su plena autonomía y ha hecho valer sus cinco escaños, desquitándose así del ninguneo del que acusan a Yolanda Díaz desde que decidió montar Sumar y deshacerse de los morados, para tumbar este miércoles el decreto del subsidio de desempleo.

La medida planteaba rebajar progresivamente la base de cotización para la jubilación del 125% para este colectivo, algo que desde Sumar rechazan que pueda considerarse un recorte.

En el caso de los mayores de 52 años, la norma mantiene la ayuda en el 80% del Iprem o 480 euros, pero rebaja progresivamente la base de cotización para la jubilación, que será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. Si la ayuda fuera concedida antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125% actual.

La entrada en vigor de la reforma del subsidio estaba fijada para el 1 de junio de 2024, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema de protección por desempleo del nivel asistencial.

Cargos de Podemos han emplazado al Gobierno a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una reforma del subsidio de desempleo "sin recorte" para parados mayores de 52 años, dado que así tendrá garantizado su voto a favor.

"Cuando el Gobierno negocia y no recorta, acordamos en favor de la gente", ha trasladado el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, en la red social 'X'.

Qué suponía la reforma

En concreto, la reforma elevaba el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantenía en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.

La reforma incorporaba también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.

Además, se unificaba la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación. También se podían acoger al subsidio de cotizaciones insuficientes quienes acreditaran periodos cotizados inferiores a seis meses y carecieran de responsabilidades familiares.

La norma aprobada por el Consejo de Ministros establecía, asimismo, la posibilidad de compatibilizar el subsidio por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial durante los primeros 180 días sin pérdida de cuantía, frente a los 45 días planteados inicialmente por Trabajo.

Los posibles escenarios de Díaz para aprobar la reforma

Yolanda Díaz tiene ahora diferentes opciones para sacar adelante la reforma. El primero de los escenarios es que el Gobierno ceda ante las pretensiones de Podemos y modifique la reforma del subsidio en base a lo que piden desde la formación morada.

Otra de las opciones sobre la mesa es la posible negociación con otras formaciones políticas, aunque esto parece más improbable. La votación del decreto ha quedado en 167 votos a favor y 176 en contra, por lo que ni los siete votos de Junts podrían darle la vuelta.

El PSOE tendría que sentarse a negociar la aprobación de este decreto con PP o Vox, que junto a UPN son los otros partidos que han votado en contra.

"Una grandísima irresponsabilidad"

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró este miércoles muy crítica en 'Julia en la Onda' tras conocer la decisión de Podemos y la calificó como "una grandísima irresponsabilidad".

"Han votado con la extrema derecha, han votado 'no' al derecho de lactancia, al incremento de subsidio por desempleo, a que los menores de 45 años no tengan subsidio, no en una definitiva a una mejora sustancial de la protección del subsidio por desempleo", dijo, subrayando que han dejado caer unas medidas votando "con la extrema derecha".