La vivienda, la reducción de jornada o la duda sobre los presupuestos, los retos de Sánchez para 2025

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance del 2024 en la típica rueda de prensa anual. Un año que ha calificado como "sobresaliente" por el comportamiento de la economía española, pero que ha estado marcado por otros muchos aspectos no tan brillantes, como la vivienda o las cuestiones judiciales.

Pedro Sánchez ha asegurado que el más beneficiado de todo este fango político de los últimos meses es VOX, porque "el PP está completamente perdido".

La vivienda, la gran preocupación de los españoles

El Gobierno está centrado en el 2025, un año marcado por recuperar la agenda política, de la que en los últimos meses ha perdido el control. La gran lista de anuncios que el equipo de Sánchez tiene preparada para el nuevo curso tendrá como tema central la vivienda, la gran preocupación de los españoles.

En el último Eurobarómetro, los españoles consideraban el problema de la vivienda como el principal, pasando del quinto al primer lugar. Unido a las informaciones sobre que los ciudadanos destinan más de la mitad de sus ingresos a las hipotecas, todo lo que rodea a la gestión de los pisos turísticos, unos alquileres que no dejan de subir y el precio por metro cuadrado que, en algunas zonas, supere los 4.000 euros, han hecho que los españoles salieran a las calles a pedir soluciones.

Medidas que no se han llevado a cabo

Aunque se aprobó la nueva Ley de Vivienda, la realidad es que su aplicación está siendo difícil porque son las Comunidades Autónomas las que tienen las competencias en esta materia. Lo mismo pasa con el bono de alquiler joven por valor de 250 euros, que muchas comunidades tienen problemas a día de hoy para entregarlo a los inquilinos. De igual manera ocurre con los avales ICO para primera vivienda, que los bancos no terminan de incentivarlos y su impacto es testimonial. Además, el Gobierno prometió 184.000 viviendas para alquiler social y asequible y tras seis años en la Moncloa, no se ha cumplido la promesa ya que más de la mitad no se han construido.

Foro sobre vivienda en enero

Por ello, el Gobierno ha preparado para el 13 de enero un gran foro llamado 'Vivienda, quinto pilar del estado de bienestar' donde hará una serie de anuncios. Hace unas semanas, Pedro Sánchez anunció una empresa pública de vivienda, que ya está prácticamente ultimada, si bien hay más decisiones sobre la mesa.

Otros temas que marcarán el 2025

Otro asunto que marcará el curso político de 2025 son los más de 100 actos para celebrar la muerte del dictador Francisco Franco y el inicio de la Transición, una cuestión muy criticada por PP y VOX, que consideran que deberían celebrarse dentro de tres años, cuando la Constitución cumplirá medio siglo de vida.

La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, la gran apuesta de Sumar, verá en 2025 su aplicación, aunque no de manera inmediata, porque el PSOE considera que todavía faltan cuestiones por pulir y debe hacerse de forma progresiva.

En 2025 hay otra gran reforma prevista, la ley de enjuiciamiento criminalque hará que sean los fiscales en lugar de los jueces los que dirijan la instrucción de los casos. El CGPJ ha dado su visto bueno, pero queda una tramitación larga por delante.

No hay que olvidar asuntos como la inmigración, tras conocerse que España es el país con las fronteras más mortíferas, o la educación y la situación de las universidades públicas.

Todo ello con la mirada puesta en los tribunales, en Junts y si habrá o no Presupuestos, ya que de momento, el partido de Carles Puigdemont se mantiene en el no. Aunque Pedro Sánchez esta dispuesto a reunirse con el líder de Junts: "Ojalá el coste de los Presupuestos fuera esa foto, que es perfectamente coherente con lo que hemos hecho, pero claro, no será solo eso” ha dicho un miembro del Gobierno. Si bien, los contactos están parados tras la última reunión en Suiza, que fue muy mal.