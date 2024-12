Yolanda Díaz arremete contra Carlos Cuerpo: "No quiere cumplir el acuerdo de la jornada laboral"

La Ministra de Trabajo y segunda vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha criticado duramente al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en La Sexta. De esta manera se refleja el choque entre ambos ministerios por una cuestión clave de la legislatura: la reducción de la jornada laboral.

La ministra dice que el Ejecutivo no cumple el acuerdo de gobierno

La vicepresidenta ha sido clara: "Nos hemos comprometido en el acuerdo de investidura con una fecha: el 31 de diciembre del año que viene todos los trabajadores y trabajadoras españolas vean reducida su jornada laboral a 37 horas y media".

Si bien se muestra sorprendida porque, a pesar de que "llevamos 11 meses de trabajo intenso en una mesa de diálogo social", la respuesta de la patronal ha sido "no a la reducción de la jornada laboral". Para Yolanda Díaz, esto significa que el Ejecutivo no cumple el acuerdo de Gobierno: "Estoy sorprendida de que a estas alturas el Partido Socialista diga que no quiere cumplir con el acuerdo de gobierno".

"Tenemos personas diferentes en el Ministerio de Economía, pero los comportamientos son los mismos"

Al mismo tiempo que Yolanda Díaz insiste en que "cumplo mi palabra", ha lanzado una crítica feroz a los socialistas: "Pensé que una vez que se había ido Nadia Calviño, las cosas iban a cambiar en el Gobierno. Y ya ven, tenemos personas diferentes en el Ministerio de Economía, pero los comportamientos son los mismos".

El ministro de Economía dijo ayer en la misma cadena que la aplicación de la jornada se aplicará gradualmente. Díaz se pregunta entonces "¿para quién gobernamos?", ya que el titular de la cartera de Economía y la patronal dicen lo mismo. "El Ministro de Economía está incumpliendo gradualmente el acuerdo. Gradualmente es, que como dice el acuerdo de Gobierno, el 31 de diciembre todos los trabajadores y trabajadoras vean reducida su jornada", añade la Ministra.

"No quiero acompañar a los que ganan 380.000 euros al mes"

Además, una de las medidas que destaca Cuerpo es que hay que ayudar a las empresas para que adopten estas medidas, ante lo que Yolanda Díaz se ha mostrado contundente: "Se está ayudando a las empresas para que adopten estas medidas, con ayudas de 300 millones de euros, ayudas que el Ministerio de Economía no quería" ha sentenciado.

La ministra ha contado que mantuvo la última conversación con Carlos Cuerpo hace dos días y reconoce que finalmente habrá acuerdo, pero que no entiende "por qué se colocan ahora contra los trabajadores". Y ha explicado que "no quiero acompañar a los que ganan 380.000 euros al mes, quiero acompañar a los trabajadores que viven mal y tienen un exceso de jornada".

Yolanda Díaz tiene claro que si se prometen cosas para luego incumplirlas "es lo que tiene que ensanche sus votos la extrema derecha" y se ha preguntado: "¿La gente no merece ganar derechos con un Gobierno progresista?"