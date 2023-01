El truco de las 52 semanas para ahorrar hasta 1.500 euros al año

Ahorrar dinero es una actividad que puede resultar complicada si no se cuenta con una buena organización económica. A una mala gestión, se le pueden añadir otros factores como los gastos imprevistos o los sueldos bajos, que todavía hacen más imposible que una persona pueda retener un pequeño porcentaje de sus ingresos totales para utilizarlo en futuras ocasiones.

Conseguir una salud financiera estable que te permita cumplir objetivos a corto o largo plazo es todo un desafío que no resulta tan difícil si pones en práctica el conocido 'reto de las 52 semanas'. A continuación, descubre en qué consiste.

En qué consiste el 'reto de las 52 semanas'

El 'reto de las 52 semanas' se ha viralizado gracias a la facilidad que supone llevarlo a cabo. El truco está en ahorrar cada semana un euro más de la cantidad aportada la semana anterior. Es decir, la primera semana tendrás que guardar 1 euro, la siguiente 2 euros, y así sucesivamente hasta la semana 52, la última del año. Para entonces, habrás conseguido acumular un total de 1.378 euros.

Otras maneras de cumplir con el método

Este viral reto cuenta con una gran versatilidad, ya que puede modificarse en función de las circunstancias personales de cada uno. Por ejemplo, si quieres aprovechar la motivación que supone poner en práctica este método de ahorro, puedes empezar guardando 52 euros la primera semana e ir disminuyendo la cantidad de forma inversa al orden original.

Por otro lado, si tu objetivo final es acabar el año con una cifra ahorrada superior a los 1.378 euros, tan solo tienes que aumentar la cuantía semanal estimada. Esto significa que los primeros 7 días puedes guardar 5 euros e ir sumando en múltiplos de 5 semana tras semana.

De esta manera, es fácil y posible crear tu propio colchón financiero para futuras emergencias o invertir tu dinero en aquello que tanto deseas.

Dónde guardar el dinero acumulado

Mientras tratamos de ser constantes con el proceso de ahorro, hay que tener claro dónde ir acumulando el dinero para no tener la tentación de gastarlo. Tradicionalmente, la hucha es la manera más fácil de ir almacenando todos nuestros progresos. Sin embargo, es posible que tenerla visible nos haga caer en la tentación de romperla. Por ello, para aquellos que no les funciona ser dueños de una o para los que no soportan el dinero en efectivo, siempre cabe la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro donde ingresar el dinero correspondiente que debes guardar cada semana. Así, lograrás un hábito financiero que solo traerá consigo beneficios.