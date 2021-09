Teresa Ribera considera que algunas eléctricas tienen "ganancias excesivas"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se pronuncia en una entrevista para el diario El País, sobre la subida constante en el precio de la electricidad y manda un mensaje de calma para las familias que están preocupadas por el precio de la luz. Les recuerda que "para el Gobierno este es un asunto de gran preocupación" y dice que "el precio de la energía es muy importante para el bienestar de las familias y para la recuperación".

No es fácil que una única medida surta efecto de un día para otro

La ministra explica que desde el Gobierno intentarán "mitigar el efecto del mercado mayorista", aunque reconoce que "no hay varitas mágicas". Por ello, aclara que "es muy importante ser cuidadosos para no adoptar medidas que más tarde supongan condenas por incumplimientos de cosas que sabíamos que no podíamos hacer" y señala que "no es fácil que una única medida surta efecto de un día para otro".

Por otra parte, Ribera justifica que no hayan aprobado por decreto las medidas estructurales para bajar el recibo de la luz, diciendo que la intención del Ejecutivo era "ser muy garantistas de fondo y de forma", ya que son conscientes de "que son medidas que no gustan ni a las eléctricas ni a las petroleras ni a las gasistas". Por lo que insta a los grupos parlamentarios a "acelerar su entrada en vigor".

¿Planea el Gobierno bajar el IVA al 4% o suspender el impuesto eléctrico?

Ante la pregunta de si el Ejecutivo pretende reducir el IVA al 4% o suspender el impuesto eléctrico, la vicepresidenta aclara que las medidas fiscales que han adoptado son provisionales. "Hemos pasado de una factura en la que alrededor del 30% de lo que pagábamos eran impuestos a algo más del 16%. Se trata de una reducción muy importante". Aunque admite que al Gobierno le preocupan varias cosas: "que no podemos controlar el mercado mayorista porque depende de factores externos. O que no nos parece adecuada ni la carga fiscal ni la distribución de las rentas de ese mercado mayorista. También hay ganancias excesivas en favor de grandes compañías. Más allá de la valoración ética que haga cada uno, esto resulta obvio. Hay negocios de generación que tienen unos costes operativos muy por debajo del precio al que son retribuidos. Al final, acaba pagando el consumidor".

Veremos precios estables, razonables y asumibles en el medio plazo

Para reducir la volatilidad en la factura regulada, que pagan 10,6 millones de familias, Teresa Ribera confirma que su Ministerio quiere "que parte de ese precio final que pagamos por la tarifa dependa no del mercado mayorista, sino de una cesta de indicadores a medio plazo". La ministra manifiesta que a medio plazo "veremos precios estables, razonables y asumibles".

Descarta la fijación de precios para nuclear e hidroeléctrica

En cuanto a las propuestas de Unidas Podemos sobre la fijación de precios para nuclear e hidroeléctrica, la vicepresidenta tercera alega que el Ministerio que ella dirige "cree que no son recomendables porque son frontalmente contrarias al derecho comunitario". Además, apunta que ya se han vivido las "consecuencias de adoptar medidas contrarias al derecho y acaban siendo una bomba de relojería que te acaba explotando", algo que acaba espantando a los inversores y finalmente repercute en el consumidor. Por lo que sostiene que como Gobierno "responsable" su obligación "es advertir y defender el respeto al derecho de la UE y evitar un Brexit energético".

Sobre las discrepancias dentro de los socios que conforman el propio Gobierno, la ministra comenta que tiene "muy buena relación" con sus compañeros en el Gobierno, que aunque sabe que tienen "una alta sensibilidad social", ella también la tiene y les recuerda que "una transformación tan profunda no funciona si no viene acompañada de medidas sociales". Por lo que censura que insinúen que está coaligada con empresas del Ibex o que la acusen de tener "falta de sensibilidad social", "agradable no es", dice. Además, la ministra les aconseja "respetar a las personas, a los equipos, que lo están pasando mal".

Subastas de renovables

Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica descarta que se pueda hacer algo parecido a las últimas subastas de renovables para sacar del pool a otras tecnologías. "Hay dos reglamentos de la Unión Europea y una directiva que lo dejan meridianamente claro. No se puede fijar precio, no se puede prohibir el acceso al mercado mayorista y tienen que ser instrumentos de mercado, oferta y demanda, los que determinen el precio que se paga", declara.

Además, Ribera asevera que con las subastas de renovables "cada cual oferta o decide que va a mercado libre", por tanto "no podría seleccionar algunas tecnologías y decir qué precio".

Ley de Aguas

En cuanto al anuncio de que aplicará la Ley de Aguas en los expedientes abiertos por el vaciado de embalses, la ministra lo justifica diciendo que hay "compañías con una enorme visibilidad y presencia internacional, en las que los elementos reputacionales son muy importantes, y muchas de ellas presumen de su compromiso de sostenibilidad". Ribera sostiene que "vaciar el 70% de un embalse en seis semanas y pensar que va a pasar desapercibido" es "bastante ingenuo". Al igual que "pensar que a la gente le va a dar igual".