Sumar y los socios de Gobierno, contra la ministra de Vivienda: "No le queda más tiempo que a un piso de 600 euros en Idealista"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que es necesario blindar el parque de vivienda y los suelos públicos para siempre y ha lamentado que la descalificación de viviendas durante los años del "boom" haya provocado que hoy no se pueda contar con un parque público.

A este respecto ha asegurado que las comunidades tienen mucho que decir y espera que haya un acuerdo unánime con ellas aunque ha subrayado que el Gobierno tiene otros instrumentos para hacerlo viable, ha apuntado en el marco de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de lo que está haciendo el Gobierno en materia de vivienda y que había sido solicitada por el grupo parlamentario republicano, por Bildu y por el Grupo Mixto.

"Hay que ser rigurosos porque no existen baritas mágicas, hay que evitar los palos en las ruedas. Hay muchas medidas que no van a tener efectos inmediatos pero sí van a contribuir a solucionar el problema", ha asegurado.

A este respecto, ha añadido que al finalizar esta legislatura haber sentado las bases para resolver este problema estructural y acabar con él para siempre a pesar de las complejidades. Asimismo, ha destacado el refuerzo de recursos públicos para estas políticas y ha insistido en que desde que Pedro Sánchez es presidente se han movilizado 20.400 millones a políticas de vivienda.

Sumar amaga con pedir su dimisión y los socios muestran su malestar

El balance de gestión que ha ofrecido la ministra de Vivienda no ha convencido ni a los partidos que dan apoyo al Gobierno ni a su socio de coalición, que ha amagado con pedir su dimisión. "Si no está del lado correcto, no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista", le ha advertido el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez.

Éste ha sostenido que la ministra "tiene que elegir" si está del lado de los "fondos buitre", las empresas gestoras del alquiler y los "rentistas"; o del lado de la gente que sufre el problema del acceso a la vivienda.

Tras defender que el Gobierno de coalición no puede "fallar" a esa gente, Ibáñez ha sostenido que el problema de la vivienda es un "conflicto de clase" y ha subrayado que en el hemiciclo hay diputados que tienen diecinueve casas y que en él hay "el triple de rentistas que en la calle".

A ese respecto, ha llamado a la ministra a que "escuche a la calle" y a las manifestaciones masivas que están reclamando intervenir el mercado y bajar los precios del alquiler.

Las medidas que propone Sumar en un "gran pacto de Estado"

Ha subrayado además que para Sumar un "gran pacto de Estado" debería contener cinco medidas:

Intervenir los precios para bajar los alquileres.

Limitar la compra especulativa de la vivienda.

Hacer que el alquiler sea indefinido.

Ampliar el parque público destinando el 1 % del PIB a comprar vivienda que ya existe y una reforma fiscal "para que no se pague más impuestos por ir a currar que por rentas del piso heredado del abuelo".

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluera, ha reprochado a Rodríguez que no tome medidas "valientes", como crear un grupo de trabajo para regular el alquiler de temporada; y que diga cosas que dan "vergüenza" y que producen la "sensación sistemática de que está del lado de los propietarios".

En la misma línea, el representante de EH BilduOskar Matute ha urgido a la ministra a "pasar de las palabras a los hechos", tras recordarle que el debate de hoy viene "empujado por la urgencia de la calle".

Matute ha enumerado una batería de medidas que pueden adoptar las distintas administraciones, entre ellas, topar los precios, limitar los alquileres de temporada y los pisos turísticos, ceder suelo público para la construcción de vivienda y gravar los pisos vacíos con un canon del 150 % sobre el IBI, algo que, según ha asegurado, ya están haciendo muchos municipios donde gobierna su partido.