Primeras cancelaciones por la huelga de Renfe y colas en Atocha para cambiar billetes de tren

Se prevé que a lo largo de la mañana sigan cancelándose trayectos. Los primeros han sido el de Barcelona Sants y el de Sevilla Santa Justa. Los viajeros que han sido notificados de esta cancelación con un mensaje de texto comienzan a agolparse en las oficinas.

No todos eran conscientes de la realización de estos paros por lo que han visto cómo tenían que esperar para ser reubicados.

Los más afortunados sí que han podido realizar su trayecto sin problemas: "no lo sabía y en principio veo que no me afecta; sabía la huelga pero no que comunicaban qué billetes habían sido afectados; si nos afectara, tendríamos que aguantar el chaparrón que caiga".

Está previsto que los paros se inicien a las 12:00 horas hasta las 16:00 horas, el lapso de tiempo de mayor afluencia, ya que coincide con una operación salida donde la incertidumbre será la nota dominante.

El portavoz de CGT, José López, se ha acercado hasta esta estación y lamenta que la única vía para desbloquear la negociación haya sido esta huelga.

Renfe afronta este miércoles la primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas por CGT en días clave del verano. Paros por los que ha tenido que cancelar un total de 1.152 trenes AVE, de larga y media distancia y mercancías.

Además de este miércoles, el resto de días de huelga son el 14 y el 30 de agosto, así como el 1 de septiembre -entre las 00:00 horas y las 16:00, y las 20:00 y las 24:00 horas-.

Por tipo de trenes, en servicios AVE y larga distancia, las cancelaciones serán un total de 230 circulaciones, el 22% de los trenes inicialmente programados para esos días, ya que los servicios mínimos protegen el 78%.

Asimismo, en media distancia, los trenes protegidos son el 65%, lo que permitirá que circulen 899 convoyes, mientras que otros 477 han sido cancelados.

Sin embargo, el mayor impacto de las huelgas se produce en los servicios de mercancías, donde los servicios mínimos sólo protegen el 25% de las circulaciones. Así, se han cancelado 45 de los 53 trenes previstos.

Por su parte, en los trenes de Cercanías los servicios mínimos se han establecido en función de los diferentes núcleos, áreas y franjas horarias, de manera que el porcentaje varía entre un máximo del 75% en hora punta y un máximo del 50% del servicio habitual en el resto del día.

Renfe ofrece a los viajeros de servicios comerciales la posibilidad de viajar en otro tren en el horario más aproximado al que se había adquirido y, si no desean realizar el viaje, podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste.