Quién es Manuel Hernández, la cara visible del paro de los transportistas

Si hay alguna figura destacada del paro de transportistas, esa es la de Manuel Hernández. Manuel es el presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera y la cara visible de las movilizaciones de los trabajadores.

Desde que el paro comenzó el pasado 14 de marzo, ya han pasado dos semanas y se trata de la movilización más grave ocurrida en nuestro país desde 2008. Aquel mes de junio el paro duró 11 días y murieron dos camioneros debido a un atropello.

Un año antes, en 2007, nació esta plataforma que ahora preside Manuel Hernández. Manuel no dispone de camión, aunque sus discursos a través de las redes de la plataforma le convierten en la cara visible de la misma y también de las movilizaciones, llegando a reunirse el pasado viernes con la propia ministra de Transporte.

Hay que remontarse al pasado 30 de junio de 2021, cuando Manuel Hernández publica un vídeo en el Facebook de la plataforma en el que afirma que es un transportista autónomo de Hellín, en Albacete, y pide a los transportistas una movilización: "Unidos tenemos la sartén por el mango. Ha llegado el momento de que nos unamos y de volver a ganarnos el respeto".

Seis meses después, Gobierno y comités de transporte llegan a un acuerdo insuficiente para Manuel y la plataforma que representa, lo que da lugar a las protestas que siguen paralizando la economía en España.

Dueño de Transportes Manolín hasta 2018

Nacido en el municipio de Hellín, Manuel Hernández era el dueño de Transportes Manolín, una empresa familiar que heredó de su padre y que tuvo que echar el cierre en 2018. Precisamente, ha habido personas que le han acusado desde redes sociales de no pagar a sus trabajadores, algo que él ha negado.

El propio Hernández ha desmentido cualquier vinculación con la política, pese a que muchos le han situado en la órbita de Vox. Lo que sí es cierto es que el presidente de la plataforma no paró hasta reunirse con Raquel Sánchez: "Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro", llegó a decir en Facebook.

Poco después de la reunión mantenida en el Ministerio de Transporte, la plataforma anunciaba que no había acuerdo y las movilizaciones seguían, puesto que el Gobierno continuaba sin poner el acento donde consideran, en el tema de la contratación: "Nos cuesta dinero trabajar".

¿Qué piden los transportistas?

Los transportistas denuncian que el 90% de las empresas medianas y pequeñas del sector sufren una situación de "quiebra total", al igual que unas condiciones laborales muy precarias. Por ello, piden la prohibición de la contratación de servicios de transporte de mercancía por debajo de los costes de explotación, así como otra serie de reivindicaciones.

Entre ellas, que se reciba el pago en 30 días como mucho, prohibir la carga y descarga por parte de los conductores y autónomos o el límite de un contratista en la intermediación del contrato de transporte.