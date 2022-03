Manuel Hernández, presidente de la Plataforma de Transporte, rechaza desconvocar el paro: "Nos cuesta dinero trabajar"

El presidente de la plataforma que convocó el paro indefinido de los transportistas, insistió en que la situación es "dramática" y descartó desconvocar las movilizaciones pese a la reunión con el Gobierno.

"Mientras no tengamos esa garantía de no trabajar para perder, porque actualmente nos contratan a pérdidas, va a ser imposible arrancar nuestros camiones", afirmó Manuel Hernández en Antena 3 Noticias, donde subrayó la "gravedad económica" en la que viven los trabajadores.

Manuel Hernández asegura que el acuerdo alcanzado entre Gobierno y el Comité de Transporte "no está en la línea del problema", puesto que no piden ayudas, sino que se centran en el tema de la contratación: "No es posible que un intermediario sea el que se lleva el dinero del transporte. No se puede seguir con estas malas prácticas. Esta posición nos tiene avocada a trabajar de una manera miserable".

El presidente de la Plataforma por la Defensa del Transporte considera que se ha llegado a esta situación debido a la "dejadez a los auténticos transportistas" e insistió en que no se pueden imponer estas condiciones: "No arrancamos porque nos cuesta dinero trabajar".

Sobre una posible tregua al paro indefinido, Hernández ha afirmado que a los sectores de la ganadería y la agricultura se les permite el funcionamiento de servicios mínimos "para ocasionarles el menor daño posible": "Son innumerables los camiones que están saliendo cargados de los puertos con pienso para abastecer a todas estas ganaderías".