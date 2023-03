Qué es Silicon Valley Bank: ¿puede afectar su caída a los bancos españoles?

La caída del banco Silicon Valley Bank empieza a generar cierto temor a que pueda acabar afectando de manera indirecta a ciudadanos tanto de EEUU como de otros países del mundo.

El Silicon Valley Bank y el Signature cayeron a finales de la semana pasada porque sus directivos habían invertido todo el dinero que iban depositando sus clientes, empresas emprendedoras, en bonos del estado.

El problema llegó con la subida de tipos y el deseo de esas empresas de retirar efectivo, grandes cantidades de efectivo, para hacer frente al alza de los precios. Esa retirada anticipada hizo que el líquido de estos bancos estuviera muy por debajo de lo estimado.

El resultado es el que se conoce. Se han quedado sin liquidez. Presentando suspensión de pagos y obligando al gobierno de Joe Biden a anunciar ayer un rescate a los que tuvieran su dinero en ese banco. No a los inversores sino a los clientes. Con el mensaje añadido de que el sistema bancario es seguro y no se repetirá lo de 2008.

Qué es el Silicon Valley Bank

El Silicon Valley Bank es un banco que tenía casi el 90% de los depósitos bancarios de empresas emergentes en el sector tecnológico o 'startups', según ha explicado el analista financiero, José Ramón Iturriaga en 'Más de uno'. Fue creado para facilitar crédito a este tipo de empresas frente a la banca tradicional, que huía del riesgo asociado a la inversión inicial para que prosperasen las startups.

Cómo puede afectar su caída a los bancos españoles

A pesar del miedo a que esta quiebra pueda extenderse no sólo al resto de la banca estadounidense sino a nivel mundial, Iturriaga apunta que "esto no es un problema sistémico de la banca y no es extrapolable al resto del sistema financiero", "creo que va a ser bastante temporal y que no va a durar mucho", concluye.

En el caso de España, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró este lunes que los bancos españoles se enfrentan a este escenario de "turbulencia" financiera con unos balances "saneados" y con un marco "reforzado" de supervisión y de regulación.

En declaraciones a los medios dijo no tener constancia de una "exposición concreta" de alguna entidad española a los bancos estadounidenses afectados. "En este momento de turbulencia en los mercados financieros internacionales derivada de la situación de fragilidad de algunos bancos en Estados Unidos, los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y regulación reforzado y una situación saneada de sus balances", expresó Calviño.

De esta manera, la vicepresidenta lanza "un mensaje de confianza" tanto en relación a la solidez del sistema bancario nacional como a las perspectivas "positivas" de la economía española, que registró un "fuerte" crecimiento económico en 2021 y 2022 y que seguirá en fase expansiva este año.