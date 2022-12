Qué comunidades autónomas aplicarán el 50% de descuento en el transporte público a partir de enero de 2023

El Consejo de Ministros sacó adelante el nuevo plan de ayudas destinadas a paliar los efectos de la inflación, entre las que se encuentra el descuento del 30% en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano durante el primer semestre de 2023, aunque con matices.

Y es que el Estado financiará el 30% solo en las comunidades autónomas que complementen hasta el 50%. Así, los territorios y gobiernos locales deberán financiar, con un cargo a sus propios presupuestos, la cuantía restante para compensar a las empresas y operadores de transporte terrestre.

Se trata de 380 millones de euros destinados a cubrir el coste de dichos abonos para "aliviar el bolsillo de la ciudadanía ante el elevado precio de la energía", según ha explicado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un comunicado.

Las comunidades autónomas que aplicarán el 50% de descuento en el transporte en 2023

Andalucía

La Junta de Andalucía no se ha pronunciado sobre el descuento anunciado por el Gobierno, aunque el Ejecutivo andaluz no complementaba el descuento que puso en marcha el Gobierno el pasado mes de septiembre, por lo que si continúa con esta situación no habrá dicho descuento en la región.

Aragón

Aragón tampoco se ha pronunciado al respecto y ha criticado la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Asturias

Por el momento, Asturias aplica el 30% que puso en marcha el Gobierno de España, por lo que está pendiente de confirmar si complementa hasta el 50%.

Baleares

Baleares se encuentra dentro de las excepciones de la norma del Gobierno, puesto que mantiene el 100% de gratuidad para viajeros recurrentes por su condición de insularidad.

Canarias

Canarias se encuentra en la misma situación que Baleares.

Cantabria

La región estudiará la medida del Gobierno, ya que ahora solo aplica el 30% propuesto por el Ejecutivo desde el pasado mes de septiembre.

Castilla-La Mancha

Aplica el 30% del Gobierno central, por lo que aún se desconoce la decisión final para enero de 2023.

Castilla y León

Otra comunidad que de momento aplica el 30% del Gobierno central y que debe decidir si complementa de manera adicional para optar a la rebaja completa.

Cataluña

Cataluña sí complementerá hasta el 50%, por lo que toda la comunidad tendrá el descuento completo anunciado por el Gobierno.

Comunidad de Madrid

La región madrileña tendrá que decidir si mantiene el complemento adicional al descuento del Ejecutivo, pero todavía no se ha confirmado.

Comunidad Valenciana

Otra de las comunidades que sí se ha pronunciado y mantendrá el complemento adicional, por lo que a partir de enero de 2023 seguirá el descuento del 50% en la región.

Extremadura

Por el momento, aplica el 30% del Ejecutivo central y no se ha pronunciado más al respecto.

Galicia

La Xunta de Galicia se acogió al 30% anunciado por el Gobierno, por lo que se debe pronunciar acerca de si complementerá para disfrutar de ese 50%.

La Rioja

La Rioja ha anunciado que mantendrá el 50% del descuento para su transporte público.

Región de Murcia

La Región de Murcia ya confirmó que mantendría su propia bonificación del 30% en el descuento del transporte hasta junio de 2023, por lo que es previsible que complementen y se disfrute del 50% anunciado por el Gobierno. No obstante, analizarán la medida y se pronunciarán.

Navarra

Navarra sí aplicará el descuento del 50% a partir de enero de 2023.

País Vasco

País Vasco también seguirá con la rebaja del 50% al complementar con el 20% la ayuda del Gobierno central.

Ceuta y Melilla

Ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto y por el momento solo aplicaba el 30% de la rebaja del Ejecutivo central.