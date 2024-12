Preocupación entre los funcionarios porque las aseguradoras se vuelvan a retirar de la segunda licitación de Muface

La Federación de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (FEDECA) ha mostrado su preocupación porque la segunda licitación sobre Muface quede, de nuevo, desierta.

En un comunicado ha manifestado su intranquilidad tras el anuncio de la renuncia de Adeslas y las informaciones sobre que DKV también renunciará, lo que deja en manos de Asisa, la continuidad del concierto sanitario.

Los sindicatos no ven viable el fin de Muface, porque sería "desastroso" para la sanidad pública

Fedeca ha señalado en el comunicado que "no existe ninguna evidencia que cuestione la sostenibilidad de Muface, ni en lo asistencial ni tampoco en lo económico". Si Muface termina, los mutualistas deberán pasar al sistema de salud público, el cual gestionan las Comunidades Autónomas que "padecerían las consecuencias" porque no tendrían "ni margen ni recursos suficientes". Muface da servicio a más de un millón y medio de funcionarios y sus familias que pasarían a engordar las listas de la sanidad pública, algo que no convence a la Central Sindical Independiente de Sindicatos (CSIF), la organización representante detrás de las protestas de las últimas semanas.

De hecho, CSIF ha hecho un llamamiento por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que intervenga en la situación y le ha pedido una reunión "al más alto nivel" para analizar la situación.

ANPE ha criticado a las aseguradoras por retirarse por "razones económicas"

Por su parte, el sindicato ANPE ha cargado, también en un comunicado, contra la "tensión" entre el Gobierno central y el sector bancario, a quienes considera responsables de esta situación. El sindicato ha defendido Muface y el modelo de colaboración público-privada que lo sostiene, alegando que es una solución "eficaz y sostenible".

Además, ha criticado que la retirada de las aseguradoras "no puede explicarse únicamente por razones económicas", apuntando así directamente a Adeslas, que se ha retirado de la segunda licitación por no considerarla económicamente viable. La aseguradora comunicó su decisión porque, a pesar de que la segunda propuesta supondría un aumento de 957 millones de euros por parte del Gobierno, Adeslas tendría unas pérdidas inasumibles para ellos de 250 millones de euros.

Tras la posible retirada de DKV, solo queda Asisa

También, según informaciones de El Mundo, las razones económicas son las que va a alegar DKV para retirarse. Según la firma alemana, "las condiciones no se cumplen ni de lejos". DKV habría pedido un aumento de las primas del 40%, pero la segunda licitación supone un incremento del 19% el primer año y un 28% en dos, lo que supondría cerca de 70 millones de pérdidas sumadas a las ya acumuladas de los últimos tres años.

ANPE ha hecho un llamamiento a las aseguradoras en su comunicado para que asuman su responsabilidad social, dejen de lado los intereses económicos, se sienten a dialogar y lleguen a un acuerdo. El sindicato considera, al igual que Fedeca y CSIF, que si los funcionarios pasan al sistema Nacional de salud, esto tendría consecuencias "desastrosas".

Fechas y plazos que les quedan a las aseguradoras para solucionar la crisis

Por lo tanto, solo queda Asisa por pronunciarse y tiene hasta el 15 de enero para hacerlo, el mismo plazo que DKV para oficializar su decisión.

De momento, el Gobierno ha decidido prorrogar tres meses el concierto actual por un importe de 343 millones de euros. Las primas que pagará Muface a las aseguradoras durante estos tres meses serán las primas ofrecidas en el nuevo concierto para 2025, por lo que suben un 19,37% de media.