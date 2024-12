Qué pasará con Muface en 2025: la atención sanitaria a funcionarios y su repercusión en la sanidad pública

Las condiciones del nuevo concierto para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios cubiertos por la mutualidad Muface no convencen ni a Adeslas, que ya anunció la decisión de no presentarse, ni aDKV, que según avanza El Mundo "ya tiene decidido no optar".

Adeslas ha argumentado que el nuevo concierto le generaría unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024. Y ello pese a que el Gobierno decidió subir la prima media por mutualista un 33,5%.

La seguradora considera que el modelo de Muface es "económicamente insostenible" tras años siendo deficitario. En su opinión, de mantenerse en el concierto "comprometerían la solvencia y el futuro" de la empresa.

La petición de la aseguradora era que el concierto fuera únicamente para dos años y con una subida acumulada de un 34% (24% en 2025 y 10% adicional en 2026). Dado que Adeslas aceptó una subida en las primas del 17,12% en el caso de las mutualidades Mugeju e Isfas, considera que para mantener el equilibrio económico el incremento para 2025 y 2026 solo en Muface debería ser del 47%.

La subida propuesta en el nuevo concierto que se ha sacado a licitación es del 26,62% para 2025 y 2026, que se incrementaría hasta el 33,5% al incluir también ese tercer año. De esta forma, Adeslas considera que existe una diferencia de financiación de 20 puntos porcentuales entre lo que ellos reclaman, ese 47%, y lo que ofrece el Gobierno, un 26,62%.

Por qué renuncia DKV

En el caso de DKV, la compañía mantiene como posición oficial que continúa analizando los pliegos de la licitación, pero, según publica el diario El Mundo "la decisión es de no presentarse, porque las condiciones no se cumplen ni de lejos".

La filial alemana pidió un incremento de las primas del 40% en 2025 para evitar pérdidas, en línea con el 47% en dos años solicitado por Adeslas. Sin embargo, según esta última, la segunda licitación supone un incremento real del 19% a un año y un 28% en dos, lo que supondría cerca de 70 millones más de pérdidas que se suman a las ya asumidas en los últimos tres años.

Qué pasa con Asisa

Tras la renuncia de Adeslas y DKV queda únicamente por conocer qué decisión tomará la tercera compañía implicada, Asisa.

La compañía aún no ha comunicado si acudirá o no al segundo concurso, cuyos pliegos se publicaron el pasado 23 de diciembre. Desde el grupo señalan que todavía están haciendo las cuentas.

En la primera licitación renunció ante el riesgo de quedarse sola y tener que asumir todo lo de DKV y Adeslas, algo que ya le está pasando en esta segunda licitación.

Los plazos

Como DKV y Adeslas ya se han pronunciado, el gobierno sólo tiene que esperar la respuesta de Asisa que tiene hasta el 15 de enero para pronunciarse.

Según el concurso, el objetivo es que el nuevo concierto se inicie el 1 de abril y se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027.

El presupuesto base de licitación asciende a 4.134,9 millones sin tener en cuenta impuestos, que se reparten de la siguiente forma:

960 millones en 2025

millones en 2025 1.489,7 millones en 2026

millones en 2026 1.558,9 millones en 2027

millones en 2027 126,2 millones en 2028.

Los pliegos de la licitación podrán obtenerse hasta el mismo 15 de enero, día en el que se cerrará el plazo de recepción de ofertas y se procederá a la apertura de los sobres.

Los funcionarios piden transparencia y responsabilidad

Los funcionarios están siguiendo con preocupación todo este proceso que afecta a su asistencia sanitaria, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigen una reunión al Gobierno "al más alto nivel" para analizar la situación ante el rechazo de las aseguradoras al concierto de Muface.

Además, el sindicato ha instado al Gobierno a que haga público "con total transparencia" los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto, así como la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface.

También CSIF ha pedido a las aseguradoras la máxima responsabilidad ante la gravedad de la situación. "Durante años han colaborado con el modelo de Muface, por lo que les pedimos que no abusen de su situación", han remarcado desde el sindicato.

Con todo, el sindicato CSIF ha asegurado que defenderá el modelo de Muface hasta el final y se reserva la adopción de cuántas medidas considere adecuadas para este fin.

Ayuso cubrirá a los funcionarios si "son abandonados"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró el pasado jueves a los funcionarios del Estado que viven en la región que "si finalmente son abandonados" por el Gobierno, el Ejecutivo autonómico "se hará cargo, dándoles la cobertura que merecen y que, hasta ahora, no han tenido o están perdiendo".

La presidenta madrileña quiso mandar un mensaje de "tranquilidad" al funcionariado ante la situación actual y aprovechó para denunciar que "el Gobierno central, preso de la ideología y de sus peleas internas, ha ido debilitando el cuadro médico y los servicios que prestaban desde Muface a los funcionarios".

En los próximos días se verá en qué queda finalmente esta complicada negociación para resolver la atención sanitaria de los funcionarios.