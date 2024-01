La patronal no apoyará la subida del SMI al considerar un chantaje la advertencia del Gobierno

La patronal no apoyará la subida del salario mínimo que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Trabajo, a pesar de que el Gobierno ya les advertía ayer de que si no aceptan, pactarán solo con los sindicatos. Es una postura que consideran un chantaje y la decisión de la patronal ya estaría tomada. Sería rechazar esa subida.

Los empresarios habrían tomado ya una decisión tras el ultimátum que ayer les daba el Ministerio de Trabajo, asegurando que si no se adhieren al acuerdo para subir el salario mínimo, el incremento de esta renta sería superior al 4% propuesto inicialmente. Fuentes empresariales apunta en Onda Cero que la Junta Directiva Nacional ya dio en su día un mandato claro a los negociadores de CEOE en la mesa de diálogo para lograr que el Gobierno aprobase la indexación de los contratos públicos y bonificaciones especiales al campo. Las mismas fuentes insisten en que los empresarios no pueden sumarse al pacto si no se cumplen esas condiciones. Por muchas presiones que se viertan sobre la patronal, si no hay novedades de aquí a la próxima reunión prevista para este jueves o viernes, CEOE trasladará al Gobierno que se queda fuera de este acuerdo para subir el salario mínimo.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tildado de "populismo" la advertencia del Ministerio de Trabajo de que si la patronal no se aviene a firmar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4% dicha revalorización será mayor. "¿Y por qué no es el 9% o el 15%?", ironizó Garamendi.

El presidente de la CEOE ha hecho estas declaraciones en un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI, donde defiende que el Gobierno debe aplicar la subida que crea que es más adecuada para la economía y no jugar a imponer "un correctivo" a la CEOE. "Lo que tampoco tiene mucha lógica, o ninguna, es que te digan, es el cuatro, vale. Pero si nos dices que no, entonces ya veremos cuál es", insistió Garamendi, que se preguntó "¿cuál es el criterio del Gobierno?".

En este sentido, puso en valor la propuesta de la CEOE para elevar el SMI en 2024, que pasaba por una revalorización del 3% y un 1% más a posteriori en función de la evolución de la inflación. Pero ello estaba supeditado a que el Gobierno indexara los incrementos del SMI al coste de los contratos públicos que se vieran afectados por este indicador, así como la aprobación de una bonificación del 20% de las cotizaciones de las empresas del sector del campo.