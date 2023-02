El origen de los trenes que no caben en los túneles: una 'chapuza' que comenzó en 2019

La semana pasada estallaba la crisis de los trenes de ancho métrico contratados por Renfe a CAF para renovar la flota que presta servicio de Cercanías y Media Distancia en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia al conocerse que no cabían en los túneles y que su rediseño provocará una demora de hasta tres años en su fabricación.

Este miércoles se ha conocido que el Ministerio de Transportes prevé que la flota de trenes llegue en 2026. Así se lo ha trasladado en Santander el secretario general de Infraestructura, Xavier Flores, a los consejeros responsables en materia ferroviaria y de movilidad de Cantabria y Asturias, a quienes ha explicado que el retraso se debe "una discusión técnica y compleja que podría haber sido más diligente" para adaptar los trenes al ancho métrico de estas regiones.

Flores ha reconocido que la problemática con los gálibos se conocía desde que se empezó a trabajar en el contrato en 2021, aunque ha matizado que en ningún momento se iban a construir trenes "más grandes que los túneles", sino más pequeños. "Buscábamos el mejor posible", ha recalcado.

Así se gestó el despropósito de los trenes

Todo comenzó en enero de 2019, cuando siguieron una serie de acciones que acabaron con una flota de trenes que no cabía en los túneles. Esta es la cronología de todo lo que sucedió:

Enero de 2019

Renfe publica el pliego para la adquisición de 31 trenes de ancho métrico para la renovación de la flota de la red de ancho métrico de acuerdo con los gálibos publicados en la declaración sobre la red de Adif, según defiende la operadora.

Sin embargo, la DR no incluye medidas del gálibo y solo hace una referencia a la Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción Ferroviaria de Gálibos (IFG, que detalla que su ámbito de aplicación es sólo para líneas nuevas o acondicionadas y, para el caso de ancho métrico, al contrario que para los ibérico o estándar, no define un gálibo histórico.

La referencia a la instrucción no tiene consecuencias concretas en el gálibo de las líneas, ya que no se particulariza para cada una de ellas (define al menos once tipos de gálibo, lo que implica que debe inevitablemente particularizarse).

30 de julio de 2019

Renfe firma con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un acuerdo para financiar la compra de los trenes a través de un préstamo de 150 millones de euros.

Junio de 2020

La operadora adjudica a la empresa guipuzcoana CAF la fabricación de los trenes tras un proceso de licitación que se vio afectado por la pandemia.

Diciembre de 2020

Se firma el contrato para la compra de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones, que la empresa vasca suministrará a la operadora e incluye el mantenimiento parcial de la flota de trenes durante 15 años.

Enero de 2021

CAF comunica a Renfe que es posible que la infraestructura no cumpla los gálibos recogidos en el pliego.

Marzo de 2021

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) confirma que las medidas que se tomaron como referencia en el pliego son erróneas y se inicia un proceso para buscar una solución.

Se considera aplicar los gálibos establecidos en la IFG sobre la situación real de la infraestructura, pero se concluye que adoptar esa decisión conllevaría la fabricación de un tren con unas dimensiones notablemente inferiores a las de los actuales, a los que va a sustituir.

Septiembre de 2021

Tras diversas reuniones y comunicaciones internas entre Renfe y Adif, en las que participan CAF y la AESF, se opta por el denominado “método comparativo”, que si bien está descrito en la norma europea, no está regulado en la española, y que consiste en la utilización como base de un tren que actualmente circula por las líneas de ancho métrico como referencia.

Se establece un plan de acción que determina que CAF va a contratar una empresa especializada en la aplicación de este método y adaptación del proyecto al resultado del análisis.

Renfe pondrá a disposición un tren para el trabajo de medición y seguimiento del proyecto (requerirá una modificación contractual). Adif aportará los datos de caracterización de la infraestructura y compromiso de mantenimiento de la infraestructura en los mismos parámetros. La AESF autorizará normativamente la aplicación del método comparativo y desarrollará los procedimientos.

3 de febrero de 2023

El Gobierno reconoce un problema con el contrato para la renovación de la flota de ancho métrico de Renfe relativo "a cómo se debe dimensionar los nuevos trenes que circularán por las líneas de Feve en Cantabria y Asturias". Se calcula que el error provocará un retraso de hasta tres año en la fabricación de los trenes.

4 de febrero de 2023

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anuncia "ceses inminentes" en Renfe y Adif y una auditoría a ambas empresas.

6 de febrero de 2023

Adif cesa al jefe de Inspección y Tecnología de Vía y Renfe, al actual responsable de Gestión de Material.

8 de febrero de 2023

La ministra aclara que la financiación del BEI concedida a Renfe para la compra de los trenes de ancho métrico no es "ninguna subvención pública", sino un préstamo, y desmiente al PP de que tiene que justificarse antes de 2024.

Renfe acuerda con el BEI que no es necesario renegociar el proyecto de financiación y que, en todo caso, extenderán la fecha de finalización del mismo para su adaptación al proceso de entregas de los trenes.

Hoy también se celebra en Santander la primera reunión del grupo de trabajo constituido por el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, para el seguimiento de los trabajos de rediseño y fabricación de los nuevos trenes para Cantabria y Asturias. Flores prevé que los trenes lleguen a las regiones en 2026.