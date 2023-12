Nuevo choque en el Gobierno de coalición: Calviño y Díaz se enfrentan por el impuesto a la banca

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, ha avanzado este viernes que, además del impuesto extraordinario a las compañías energéticas, también se revisará el impuesto a la banca "teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado" y ya no se está ante el mismo escenario de tipos de interés.

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3 ha sostenido que le parece que "es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no".

La vicepresidenta primera ha defendido que el Gobierno "hizo muy bien en poner esos impuestos en ese momento, que además han cumplido con la recaudación prevista por Hacienda y servido de ejemplo para otros países europeos.

Yolanda Díaz se pronuncia en contra

La contestación de la vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha hecho esperar y, preguntada sobre qué le han parecido las declaraciones de Calviño, ha afirmado que está "en total desacuerdo".

Díaz ha añadido que "le diría a la señora Nadia Calviño 'pacta sunt servanda' (lo pactado, obliga) y que acabamos de cerrar un acuerdo con el PSOE, que dio la presidencia del Gobierno al señor Sánchez, en el que, de manera clara, justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen, más tienen que aportar".

Por ello, ha afirmado que van a seguir defendiendo el mantenimiento del impuesto a las entidades financieras y, "por supuesto, a las entidades energéticas".

Cruce de declaraciones por el subsidio por desempleo

No es el primer cruce de declaraciones entre ambas vicepresidentas desde que ha echado a andar el segundo gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Hace unos días, la titular de Trabajo desmentía tajantemente que la reforma del subsidio por desempleo se fuera a recortar, tras unas declaraciones desde el Ministerio de Economía que se entendieron como una intención de recortar dicha ayuda.

Calviño pide "no sacar de proporción el acuerdo del PSN y Bildu en Pamplona

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, ha pedido "no sacar de proporción" el acuerdo que el PSN y Bildu han suscrito para desbancar a UPN con una moción de censura de la Alcaldía de Pamplona, insistiendo a su vez que el candidato a alcalde "lleva años condenando la violencia" de la banda terrorista ETA.

Calviño ha recalcado que se está hablando de "desbloquear un ayuntamiento" dando la posibilidad de gobernar a la segunda fuerza más votada en ese ayuntamiento, un hecho que para la vicepresidenta es "normal" y está sucediendo "en toda España".

"Lo que sí me parece importante es que no saquemos de proporción lo que es. Estamos hablando de un ayuntamiento concreto, igual que no hay que sacar de proporción que no haya habido un acuerdo" en Ceuta, donde el PSOE ha ofrecido al PP un acuerdo de "estabilidad" a través de un gobierno de coalición.

En este sentido pide al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que dejen las "exageraciones" después de que deslizaran que el acuerdo de PSN y Bildu en Pamplona "dificulte" la convocatoria de una reunión con Sánchez.

"Creo que tenemos que huir de las exageraciones y de digamos, encontrar anormal lo que es la normalidad también democrática, que se llegue a acuerdos en un ayuntamiento", ha explicado, subrayando la necesidad de que Sánchez y Feijóo se reúnan y hablen.