La reforma del subsidio de desempleo: los parados que rechacen ofertas de trabajo no cobrarán subsidio

El Gobierno se ha propuesto aprobar "en las próximas semanas" la reforma del subsidio de desempleo, es decir, los subsidios que perciben los parados cuando han agotado la prestación contributiva, con la intención de incentivar su reinserción en el mercado laboral en la búsqueda del objetivo del pleno empleo que se ha marcado el Ejecutivo para esta legislatura.

Las informaciones apuntan a que el Gobierno, especialmente desde el Ministerio de Economía, se apuesta por reformar el subsidio por desempleo para incentivar la búsqueda y aceptación de ofertas de trabajo. Entre las medidas de dicha modificación se encontraría aumentar la cuantía de la ayuda al principio para ir reduciéndola paulatinamente con más intensidad de lo que sucede en la actualidad.

Además de un "compromiso de actividad" entre el empleado y los servicios públicos de empleo para incrementar su empleabiliad.

Según desveló este lunes el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, en una conferencia organizada por EY, esta reforma se centrará, por un lado, en "potenciar" el acuerdo de actividad que todos los desempleados hacen con los servicios públicos de empleo "para que el apoyo que hace que la Administración para formarlos, darles un itinerario personalizado y facilitar su inserción en el mercado de trabajo tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas" de empleo.

Sanciones si no se acepta una oferta de trabajo

La ley vigente establece que el rechazo de una oferta de empleo adecuada o de un curso de formación, sin causa justificada, por parte de un desempleo que cobra prestación puede sancionarse con la pérdida de la misma durante tres meses la primera vez, seis meses en una segunda vez y con la extinción si reincide en una tercera ocasión.

La idea del Gobierno con esta reforma del nivel asistencial, según García Andrés, es "orientar todo el sistema de subsidios por desempleo hacia la reincorporación de los trabajadores al mercado de trabajo", teniendo en cuenta además la "escasez" de perfiles que han detectado tanto el Servicio Público de Empleo (SEPE) como el Banco de España en "muchos sectores", tanto de sectores de mano de obra muy cualificada como de sectores de menor cualificación.

"Hace años, con unas tasas de paro muy elevadas, el sistema de subsidios por desempleo incorporó elementos sociales de protección que, ahora, en el mercado de trabajo que tenemos hoy, tenemos cubiertos con el Ingreso Mínimo Vital (IMV)", explicó el secretario de Estado, que considera que "es el momento de hacer esta reforma" del nivel asistencial para activar a todos los trabajadores que están percibiendo un subsidio.

"La reforma va en esa línea de incentivar la reincorporación y que todas estas personas aprovechen las oportunidades que ahora tenemos y que claramente se van a mantener y se van a profundizar hacia adelante", señaló García Andrés.

Esta reforma, según García Andrés, es "fundamental" y "la pieza que falta" después de la reforma de las políticas activas de empleo y de la nueva Ley de Empleo. "Esta pieza de políticas pasivas es fundamental para poder hacer efectivo esa reforma de las políticas activas", insistió.

Una reforma prioritaria para Yolanda Díaz

La reforma del nivel asistencial, en la que el Ministerio de Economía y el de Trabajo llevan trabajando más de un año, es una de las prioridades que, precisamente, citó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la toma de posesión de su cargo la semana pasada.

Se trata, además, de una de las reformas comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación español, ligada al cuarto desembolso de los fondos europeos.

También se incluyó en el pacto de investidura entre PSOE y Sumar el compromiso de simplificar y mejorar el nivel asistencial desempleo para facilitar el acceso y la compatibilidad de los subsidios con un trabajo, dotarlo de prestaciones "suficientes" y reforzar los incentivos al empleo.

UGT exige al Gobierno no "castigar" a los parados sin que se refuercen los servicios de empleo

El vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha defendido que "hasta que los servicios públicos de empleo" no sean reforzados "no es procedente afrontar ningún tipo de reforma del subsidio por desempleo que vaya a castigar a la víctima" de unos servicios "que no funcionan".