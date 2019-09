Las matriculaciones de turismos sufre una caída considerable en el mes de agosto

Una fuerte caída que se debe, en parte, a que hace un año, en agosto del 2018, se dispararon las ofertas en los concesionarios ante la entrada en vigor, el pasado 1 de septiembre de 2018, del nuevo ciclo de homologación WLTP, que marcaría más fielmente la contaminación real de cada motor.

Pero pese a este hecho concreto, la situación es preocupante. En el acumulado del año hasta el pasado 20 de agosto, el mercado automovilístico español alcanzó un volumen total de 839.850 unidades, lo que se traduce en una caída del 7,7%. Si comparamos canales de venta vemos que caen en todos: el de empresas fue el menos bajó un 2,7% s, seguido del alquilador, un 3,1% menos, y pero el particular se desploma un 13,1% menos.

Lo que indica que la salud del mercado "no es buena" y desde el sector se reitera que urge la creación de un Gobierno estable que lance un mensaje de tranquilidad al comprador particular, que no sabe a qué atenerse sobre que vehículo comprar y no sea penado en unos años para no poder circular.