¿Habrá desabastecimiento en España por la incertidumbre de la guerra en Ucrania? Esto es lo que dice el Gobierno

La guerra en Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero con la invasión de las tropas rusas ha desencadenado una crisis económica y de electricidad. La inflación que ha provocado la subida de los precios de algunos productos como el cereal o el aceite y del gas, también ha generado miedo entre la población por el posible desabastecimiento de cara al invierno.

¿Llegará el desabastecimiento a España?

Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha descartado este temor, ya que confirma que el abastecimiento de alimentos está asegurado en nuestro país al igual que en el resto de la Unión Europea. Sin embargo, sí reconoce que la guerra ha creado una situación económica "extraordinaria" y que desemboca en una presión de costes "real".

El abastecimiento estará asegurado

Según ha declarado el ministro, "el funcionamiento del sector es muy complicado y el primero que lo dice es el ministro, porque estamos sometidos efectivamente a una situación económica que es extraordinaria y a una presión de costes que es real, pero al mismo tiempo el abastecimiento estará asegurado".

Además, ha añadido tras su reunión con las organizaciones agrarias que "no existe ningún peligro inmediato en ningún producto, ni en España ni en la Unión Europea, de falta de abastecimiento".

No existe ningún peligro inmediato en ningún producto

Aún así, el titular de Agricultura ha reconocido que "la salida de grano de Ucrania constituye un elemento fundamental, por no olvidar lo que se refiere a la producción de fertilizantes, que en estos momentos están a un precio dos o tres veces más elevado respecto a lo que estaban hace un año. Esto nos plantea un problema sin duda de precio, pero también de abastecimiento".

Por otro lado, Planas ha destacado que la ley de la cadena alimentaria ha tenido un efecto "muy positivo", aunque "evidentemente no significa que todo su potencial se haya, en modo alguno, logrado", ya que entró en vigor el pasado mes de diciembre.

"Nos queda mucho por hacer desde el punto de vista del trabajo en la cadena alimentaria, desde el punto de vista de la transparencia", ha comentado Planas, pero ha remarcado que con el cumplimiento de la norma permite que no sean los agricultores y ganaderos los que lleven todo el peso, sino que provocará un equilibrio entre el trabajo del campo, el de la industria y el de la distribución, con el fin de que la formación de precios "sea más equilibrada y no una formación del final de la distribución hacia abajo".

Tope a los productos básicos

En cuanto a la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de topar los precios de los alimentos básicos, Planas ha comunicado que no tiene previsto reunirse con la gran distribución en los próximos días, aunque sí que mantienen encuentros periódicos. "Mantenemos un contacto prácticamente cotidiano, no tengo previsto en los próximos días ninguna reunión específica con el sector de la distribución y evidentemente ninguna medida en ese sentido", ha señalado.

Además, el ministro se ha mostrado a favor de que los agricultores y ganaderos tengan precios "estables", ya que es "lo razonable" para que "aseguren la dignidad y la rentabilidad".

Las organizaciones agrarias advierten de que no podremos comprar todo lo que queramos

Por otro lado, las organizaciones agrarias advierten de que no se podrán comprar todos los productos, ya que habrá menos aceite, menos pollo y menos fruta. Pedro Barato de Asaja explica en Onda Cero que podría haber problemas de suministro alimentario.

"¿Va a poder comprar todo el mundo lo que necesita? Yo creo que no y por lo tanto se necesitan medidas urgentes", ha recalcado Barato, ya que habrá menos producción y a un mayor precio.