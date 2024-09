El Gobierno aprueba por segunda vez la senda de estabilidad con los mismos objetivos de déficit

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, por segunda vez, la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027, incluyendo los mismos objetivos de déficit y deuda que ya fueron rechazados en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio.

El Gobierno presentará de nuevo esta senda de déficit, aunque por el momento no cuenta con los apoyos necesarios en el Hemiciclo para salir adelante. No obstante, el presidente del Gobierno, en el Comité Federal del PSOE, ya dejó caer que seguirán gobernando a pesar de no aprobar unos nuevos presupuestos.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobación de la misma senda de déficit da mayor margen fiscal a las comunidades autónomas y ayuntamientos para financiar sus servicios que la actualmente vigente.

La senda de estabilidad aprobada este martes es idéntica a la rechazada en julio y prevé que el déficit público baje al 2,5 % del PIB en 2025, el 2,1 % del PIB en 2026 y el 1,8 % del PIB en 2027.

