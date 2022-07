Cuántos años necesitas cotizar para jubilarte cobrando una pensión

Cuando se acerca la edad de jubilación, empiezan los cálculos para conocer la cantidad que vamos a percibir y poder administrarse económicamente. La cantidad de años cotizados es un elemento fundamental para conocer el montante de la pensión.

La pensión máxima se ha revalorizado en 2022 hasta los 39.468,52 euros al año, lo que se traduce en 2.819,18 euros mensuales. Las pensiones mínimas se quedan entre los 890,50 euros a los 638,20 en función de la edad y la situación familiar.

En función de la cantidad que nos corresponda, hay que cotizar más o menos años. Para llegar a la pensión máxima hay que cumplir unos requisitos que no son fáciles de conseguir.

Cotización para la pensión máxima

Para cobrar la pensión máxima, la Seguridad Social se basa en los últimos 24 años activos. Para ello suma la cotización de los 288 meses y se divide entre 336 para obtener la cuantía. Entre 2020 y 2022 se exige un mínimo de cotización de 37 años. El periodo se amplía a 37 años y media entre 2023 y 2026 mientras que aumenta a 38 años a partir de 2027.

Cotización para la pensión mínima

Para obtener la pensión mínima se debe haber cotizado al menos 15 años. Se calcula de la misma forma, con la base de cotización de los últimos 24 años trabajados. Eso sí, a partir de 2022 se calculan los últimos 25 años.

Si no has llegado a la cotización mínima para obtener una pensión de jubilación, puedes recurrir a solicitar una pensión no contributiva.