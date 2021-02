¿Cuándo se cobra el paro y el ERTE en febrero? Días clave y cantidad de la prestación

La pandemia del coronavirus sigue golpeando con fuerza en nuestro país y no solo en el ámbito sanitario. Cada vez son más las empresas que se ven obligadas a cerrar o a prescindir de algunos de sus empleados debido a las restricciones y limitaciones vigentes. Algo que no hace más que aumentar la cifra de parados en España y cada vez son más las personas que esperan la llegada de un nuevo mes para cobrar algún tipo de prestación.

Los datos son alarmantes. Diciembre terminaba con un aumento del paro en 36.825 personas con respecto al mes anterior. La cifra de desempleados en búsqueda activa de empleo se sitúa actualmente en 3.888.137. Además, 755.000 personas siguen en ERTE a principios de 2021.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales han llegado a un acuerdo para prorrogar, por tercera vez, los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Esta vez, se extienden hasta el 31 de mayo con un coste aproximado de 5.000 millones de euros. En la nueva prórroga se mantiene la flexibilidad del modelo de ERTE por Covid y se simplifica la tramitación, según informó el Gobierno.

¿Qué día se cobra el paro?

Habitualmente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realiza el pago de esta ayuda entre los días 10 y 15 de cada mes. Sin embargo, ante la avalancha de ERTEs y con el fin de ayudar a los desempleados, algunas entidades bancarias han adelantado el ingreso en las cuentas de sus clientes a la primera semana del mes, por lo que se podría cobrar entre el 1 y el 5 de febrero. Esta medida afecta tanto a aquellos que están cobrando la prestación por desempleo como a los trabajadores sujetos a ERTE.

Estos son los bancos que, tras un acuerdo con el SEPE, adelantan el pago de la prestación: Bankia, Caixabank, Unicaja, BBVA, Bankinter, Sabadell, Ibercaja y Santander.

¿Puedo cobrar el paro y el ERTE a la vez?

La respuesta es no. Una persona que se encuentre cobrando un ERTE no puede cobrar también el paro. Los trabajadores que están en ERTE reciben esa ayuda porque siguen dados de alta en la Seguridad Social y no se les exige haber cotizado 12 meses como mínimo, sino estar dado de alta con su empresa.

¿Cuánto dinero ingresa el trabajador afectado por un ERTE?

La cuantía de prestación por desempleo durante un ERTE asciende al 70% de la base reguladora del salario del trabajador durante los seis primeros meses. A partir del séptimo mes, será del 50% hasta el final de la prestación.

Para calcular la cantidad que percibiremos, tenemos hacer la media de las últimas seis nóminas. Esto es, si un trabajador percibe 1.000 euros al mes, cobrará 700 al mes durante los seis primeros seis meses y 500 a partir de entonces y hasta el final de la prestación.

El máximo de dicha prestación será de 1.098,09 euros al mes, aunque existen excepciones: con un hijo a cargo, se puede cobrar hasta 1.254,96 euros al mes y con dos o más hijos la cifra se incrementa hasta los 1.411,83 euros al mes.