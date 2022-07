¿Crisis económica en septiembre de 2022? Los 'peligros' de nuestra economía a la vuelta del verano

Cada vez parece más claro que estamos a las puertas de una nueva crisis económica. Los diferentes acontecimientos que ha vivido el mundo en los últimos meses han cambiado notablemente el panorama económico.

La inflación, el gran peligro

Son varios los factores de lo que depende que se desencadene una nueva recesión económica, pero la inflación es "el gran peligro para la economía europea y española", según afirma Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero. La semana pasada alcanzó ya los dos dígitos en tasa interanual (10,2%), el nivel más alto desde abril de 1985, hace 37 años.

El IPC se ha disparado debido a la guerra de Ucrania, los problemas de suministros a la industria desde Asia, pero ya se venía incrementando en meses anteriores a la invasión de Ucrania, por el incremento del precio de los carburantes y la electricidad. En el mes de febrero el indicador situó su variación anual en el segundo mes del año en el 7,4%, más de un punto por encima de la registrada en enero. En cinco meses la subida de la inflación ha sido de casi cuatro puntos.

Este vertiginoso ritmo ha provocado que los hogares hayan visto como se ha encarecido la cesta de la compra, especialmente en la alimentación y eso unido a los altos precios de la electricidad y los bajos salarios, ha provocado una situación complicada para llegar a fin de mes con los ingresos actuales de los hogares españoles. De hecho, el jefe de Economía de Onda Cero cuenta que "la inflación comienza a relevar al paro como principal preocupación de los hogares españoles".

También se dispara la inflación subyacente

La inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) también ha sufrido una nueva subida. En concreto, aumentó en junio seis décimas, hasta llegar al 5,5 %. Una cifra, que de confirmarse, sería la más alta desde agosto de 1993.

Todo se encarece y los ingresos de los hogares españoles no acompañan.

El mercado laboral aguanta el tirón

Por otro lado, el empleo está aguantando por encima de las previsiones iniciales, pero "mucha creación de puestos de trabajo llega por la reactivación del turismo y la hostelería; veremos a ver qué ocurre en el mercado laboral cuando los turistas extranjeros regresen a casa", como asegura Rodríguez Burgos.

El turismo, una vez más, se ha convertido en la tabla de salvación de la economía española. El empleo y el PIB dependen en alto grado de la recuperación de este sector que roza el 12% del PIB. Por esta razón es una incógnita cómo se comportará la economía española tras el verano, veremos qué sector puede tomar el relevo.

Las tensiones en los precios de la energía continuarán

Los precios de la energía seguirán, previsiblemente al alza debido a la guerra en Ucrania. "Ante la posibilidad de cortes de suministro, los países europeos intentan, a toda prisa, completar sus reservas de gas y petróleo para el invierno", comenta Ignacio Rodríguez Burgos.

La subida de tipos de interés encarecerá las hipotecas

Otro factor a tener en cuenta es la previsible subida de los tipos de interés. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne el próximo 21 de julio y se espera el "inicio de las subidas", como anticipa Rodríguez Burgos.

Los más moderados estiman que el incremento será del 0,25%, pero hay "halcones" que abogan por un incremento mayor, del 0,50%. En cualquier caso, el encarecimiento del dinero supondrá créditos más caros, hipotecas más elevadas y mayores dificultades para encontrar financiación, ya sean familias o empresas.

El Gobierno cree que la posibilidad de recesión es "muy baja"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que la probabilidad de que España entre en recesión económica en los próximos meses es "muy baja" dada la "resiliencia" del mercado laboral, el despliegue de los fondos europeos y la "holgada" posición financiera neta de las familias, entre otros elementos.

Escrivá, en declaraciones a laSexta ha recordado que para que se produzca una recesión son necesarios varios trimestres de caída del PIB, algo que "no ve" para el caso español con las "palancas" con las que cuenta actualmente la economía. "Eso no quiere decir que no pueda producirse una desaceleración significativa", ha precisado.

¿Será crucial lo que ocurra en Alemania con el suministro de gas?

Si Rusia corta todo el suministro de gas a Alemania puede afectar al resto de países europeos porque Alemania comprará el gas en otros mercados y eso hará que se eleve la demanda sobre a oferta y provocará la subida del precio del gas para todos los países de la UE.

Para el ministro Escrivá, "es muy difícil poner números" a lo que puede significar para un tercer país el posible racionamiento de gas en Alemania o en Italia por los cortes del suministro ruso.

"Alemania e Italia llevan meses trabajando en establecer planes de contingencia alternativos y van a tener apoyos de países de su entorno. Me parece muy difícil ponerle números a esto y yo sería muy prudente. Realmente lo tenemos muy difícil los economistas para saber cuál va a ser el impacto en la actividad", ha señalado.