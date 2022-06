Cuando una persona tiene una deuda impagada pasa a formar parte de una lista de morosos llamada ASNEF (siglas de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito). Por lo tanto, en este fichero es posible encontrar el nombre de todos aquellos que no están al corriente de algún pago, de manera que no es de extrañar que entidades como bancos, cajas de ahorro o entidades dedicadas a la financiación de créditos lo consulten a menudo. Por ello, la pregunta que muchas personas se hacen es "¿cómo saber si estoy en la ASNEF?".

Y es que a la hora de conceder un crédito, una hipoteca (ya sea una hipoteca inversa o al uso) un préstamo o alguna otra operación que entrañe un riesgo económico, las entidades analizan concienzudamente la capacidad de cada solicitante para devolver el dinero que se le otorga. Y claro, si este tiene alguna deuda que no ha afrontado, las opciones de conseguir el apoyo financiero son casi nulas.

¿Cómo saber si estoy en la ASNEF?

Antes de conocer el modo de salir de este fichero, se antoja necesario preguntarse cómo saber si estoy en la ASNEF. Para tener esta información solo hay que hacer algunas comprobaciones muy sencillas de llevar a cabo, aunque la respuesta no se obtendrá en el momento. Además, se puede hacer de un modo totalmente gratuito, con lo que si alguna empresa pide dinero por llevar a cabo este servicio, lo hará por el escaso tiempo que invierta, no porque haya que remunerar de algún modo a la propia ASNEF.

En cuanto a los modos para conocer si una persona se encuentra en el fichero, existen diversos:

Antes de nada, hay que tener presente que cualquier persona que vaya a ser incluida en el ASNEF debe haber sido informada sobre este hecho . Sin embargo, puede pasarse por alto y no tener ni idea de cómo saber si estoy en una lista de morosos.

. Sin embargo, puede pasarse por alto y no tener ni idea de cómo saber si estoy en una lista de morosos. Dicho esto, se puede realizar la consulta online poniéndose en contacto con Equifax, la empresa que gestiona el fichero ASNEF. Para ello será necesaria una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte, rellenar un formulario en el que solicita la información y facilitar un correo electrónico al que se enviará la respuesta (más o menos tarda unos diez días).

poniéndose en contacto con Equifax, la empresa que gestiona el fichero ASNEF. Para ello será necesaria una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte, rellenar un formulario en el que solicita la información y facilitar un correo electrónico al que se enviará la respuesta (más o menos tarda unos diez días). Otro modo de hacerlo es a través del e-mail . Para ello solo hay que ponerse en contacto con la dirección sac@equifax.es y esperar las instrucciones que desde este organismo se envíen.

. Para ello solo hay que ponerse en contacto con la dirección y esperar las instrucciones que desde este organismo se envíen. Una tercera vía es más tradicional, ya que implica realizar la petición a través de un Apartado de Correos, concretamente con el número 10546 y el código postal 28080 de Madrid.

¿Qué información se obtiene?

Una vez que ha quedado claro cómo saber si estoy en una lista de morosos, hay que apuntar cuáles son los datos que se obtienen por parte de la ASNEF. En caso de no estar presente, obviamente no se obtiene información adicional. Sin embargo, cuando el nombre aparece en el fichero, los datos que se adjuntan son los siguientes:

Qué entidad ha incluido el nombre en la lista.

Cuál es la cantidad que se adeuda.

Cuándo fue inscrito como moroso.

Quiénes han hecho alguna consulta de sus datos (por ejemplo, si alguna entidad financiera ha solicitado información).

Qué supone formar parte de este fichero.

¿Cómo se puede salir de la ASNEF?

Como saber si estoy en una lista de morosos es algo más o menos sencillo, el siguiente paso deberá ser salir de la misma, ya que, de lo contrario, cualquier entidad financiera se lo pensará más de una vez cuando se trate de conceder un préstamo o un crédito.

En este caso, el primer paso es realmente sencillo: saldar la deuda que se ha contraído con una empresa, de modo que esta ha de notificar que todo está al corriente de pago y, por lo tanto, que el deudor debe ser borrado del registro. Si no realiza esta acción, será el propio deudor el que pueda solicitar no estar presente en la ASNEF enviando el comprobante de que el pago ha sido realizado.

No obstante, si por unas u otras circunstancias no se abona la deuda, habrá que esperar a que transcurran el máximo de seis años que contempla la ley. Después de ese tiempo, el registro deberá ser eliminado. Si no se hiciera de ese modo, se puede solicitar dejar de aparecer como morosos.

En definitiva, formar parte del fichero de la ASNEF solo trae inconvenientes a quienes están inscritos por algún impago. Si quieres saber más sobre este u otros temas, no deje de visitar nuestra sección de Economía, en la que le ofrecemos información actualizada con la rigurosidad de un gran medio.