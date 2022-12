Cómo se calcula la paga extra de Navidad

Con la llegada del final del año, todos los trabajadores que tienen por contrato un salario dividido en 14 pagas anuales (12 correspondientes a los meses del año y otras dos extraordinarias), recibirán en este mes de diciembre la segunda de las pagas extras.

La primera de las pagas extras del año corresponde a la de verano y se suele bonificar en el mes de junio. Por su parte, la segunda es la correspondiente a la Navidad y se cobra en el último mes del año.

¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad?

En concreto, el dinero de la paga extra de Navidad se cobra a la vez que el sueldo mensual normal, es decir, junto a la nómina de diciembre. Sin embargo, hay algunas empresas que adelantan este dinero al mes de noviembre.

Y aunque no hay un día fijo establecido para todas las compañías, es habitual que el trabajador reciba su salario en torno al 24 y 25 de diciembre.

En el caso de los trabajadores que tengan prorrateados sus sueldos, es decir, cobran 12 pagas, no reciben la paga extra en verano y Navidad. Pero esto no significa que no reciban este dinero, sino que sus empresas ya les abonan esta cantidad durante el año en sus nóminas.

¿Cómo se calcula el dinero de la paga extra?

Para saber cuánto dinero se va a recibir en la paga extra, el trabajador tiene que acudir al extracto de su nómina y ver el desglose. La cantidad de dinero que las compañías suelen abonar, tanto en verano como en Navidad, es el salario base del trabajador.

Es decir, si un empleado recibe un total mensual de 1.500 euros dividido de la siguiente manera: 1.200 euros de salario base y 300 euros de complementos, su paga extra será de 1.200 euros.

Aunque el trabajador verá abonado en su cuenta 2.700 euros, ya que se recibe conjuntamente el dinero mensual y el de la paga extra.