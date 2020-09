Caixabank cobrará comisiones de hasta 240 euros a los clientes. Esta es la forma de evitarlo

Los clientes de Caixabank y Bankia están atentos a los últimos movimientos de la fusión bancaria entre ambas entidades. Pero además de la posible fusión, la entidad impondrá nuevas condiciones a partir de octubre, entre las que están el aumento de comisiones con el objetivo de incrementar la cantidad de clientes fieles e irá destinado a cubrir una serie de gastos del banco, como el uso de los cajeros de la propia entidad, las transferencias SEPA en euros dentro de la UE o la solicitud de certificados por Internet.

Esta decisión está dentro del nuevo programa 'Día a Día' de Caixabank y entrará en vigor el próximo día 1 de octubre. La intención era que empezase a funcionar el pasado mes de abril, pero debido a la pandemia tuvo que verse retrasado.

No afectará a todos los clientes, los mayores perjudicados serán aquellos que apenas hagan movimientos, no domicilien ninguna nómina o no utilicen la tarjeta.

Cómo evitar el coste de mantenimiento

Para poder reducir el coste de mantenimiento de la cuenta de 60 euros cada tres meses a 15 euros, el cliente deberá domiciliar unos ingresos por encima de los 600 euros mensuales, una pensión de más de 300 euros o mantener más de 20.000 euros en fondos de inversión, carteras, seguros de ahorro o planes de pensiones.

Además de cumplir con alguna de estas condiciones, será requisito indispensable uno de los siguientes: Hacer, al menos, tres compras al trimestre con la tarjeta y tener domiciliados, al menos, tres recibos de la cuenta.

La cuenta 'Imagin' no se verá perjudicada

Estos cambios no afectarán a los clientes jóvenes que tienen una cuenta 'Imagin', en la que no se cobran comisiones, por lo que puede conversirse en la alternativa a la Cuenta On de Bankia, tras la fusión, aunque es más limitada ya que solo permite hacer operaciones desde el móvil ni acceder a todos los productos de CaixaBank.

Los clientes que formen parte de las cuentas Family, Premium, Estrella o InTouch sí deberán abonar dichas tasas en caso de no cumplir con los requisitos mencionados.

Otros bancos

Caixabank no es la única entidad que decide endurecer las comisiones de mantenimiento de las cuentas. Santander cambió la Cuenta 1,2,3 en enero del año pasado por la Cuenta Zero que incluye una comisión de 144 euros al año. Unicaja aplica unas comisiones de entre 60 y 84 euros en sus cuentas corrientes a los clientes menos vinculados.