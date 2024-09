El ataque de Sumar a la ministra de Vivienda tras sus palabras sobre los propietarios: "Un insulto a la inteligencia"

La vivienda se ha convertido en uno de los temas más candentes en lo que llevamos de legislatura. El problema de los jóvenes para acceder a una vivienda y la escalada de precios en el alquiler han llevado a que el Gobierno se vea cuestionado por oposición y la opinión pública.

La última en pronunciarse ha sido Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, que ha dicho en la Cadena Ser que apela a la "solidaridad" de los propietarios: "Creo que España es un país solidario y el parque de vivienda en alquiler en su mayor parte pertenece a propietarios particulares. Yo lo que les pido es que se hagan cargo de esta causa".

"Pido que se hagan cargo de esta necesidad social y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales", ha añadido la ministra de Vivienda.

Sumar critica las palabras de Isabel Rodríguez

Estas palabras no han sentado especialmente bien en el socio de Gobierno, en Sumar, una formación que se ha mostrado muy crítica con las declaraciones de Rodríguez. En Al Rojo Vivo de laSexta, Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, las ha calificado de "insulto a la inteligencia".

"Me parece un insulto a la inteligencia. Estamos hablando de una emergencia habitacional, que en España se multiplica y crecen los grandes tenedores", ha dicho Vidal, a lo que ha añadido que "esto no va ya de solidaridad": "Esto no va de que nos arrastremos camino de Lurdes pidiéndole por favor a las grandes empresas que gestionan estos grandes volúmenes, que son fondos buitre, que están abusando y echando a nuestros amigos de sus casas y barrios".

La portavoz de Sumar ha concluido asegurado que es "regulación lo que hace falta": "No es solidaridad, es regulación lo que hace falta en nuestro país. Ahí es donde nos van a encontrar en los comunes y en Sumar".