Alcoa y los sindicatos acuerdan desbloquear la venta de las plantas de Avilés y A Coruña a Parter Capital

Juan Carlos López Corbacho, presidente del Comité de Empresa de A Coruña, aclara que lo que han firmado es la ampliación hasta el 31 de julio del plazo para las ventas de las plantas.

De esta manera, se retrasa también hasta esa fecha la aplicación del expediente de extinción de empleo en el caso de que no se ejecute la venta y que estaba previsto ejecutar a partir del próximo lunes.

"No es que sea un acuerdo para la venta, porque nosotros no vendemos las plantas. Así se manifiesta en ese acta. Nosotros no somos quienes vendemos las plantas, sino recepcionistas de información y hay casos en los que decimos claramente que nosotros nunca participamos en ese proceso ni fuimos auditores de ningún proceso", ha dicho.

Para Corbacho, con la reunión de las últimas horas, se cierra un capítulo importante pero habrá que esperar aún a lo que suceda el 31 de julio.

En todo caso, reclaman al Gobierno que aprueben el estatuto para empresas electrointensivas porque de él dependerá la continuidad del empleo más allá de los dos años que ofrece Parter.