Zafón, sobre 'El laberinto de los espíritus': "Es la novela que más me ha costado escribir y también la que me ha provocado más satisfacción"

Carlos Ruiz Zafón regresa con 'El laberinto de los espíritus', la culminación de la saga de 'La sombra del viento'. El escritor ha explicado a Antena 3 que esta nueva novela "cada escena, cada párrafo y cada frase la he escrito y reescrito". Se trata de un libro muy cuidado, el propio autor reconoce que es el que "más trabajo me ha costado escribir y también el que me ha proporcionado más satisfacción".

'El laberinto de los espíritus' es una obra "para disfrutar, para emocionarse". En sus páginas el lector se reencuentra con el personaje de "la gran Barcelona gótica, misteriosa, romántica", pero también va a descubrir otros escenarios clave como "un Madrid siniestro con grandes misterios".

En la culminación de esta saga de novelas el lector conocerá a Alicia "la heroína de 'el laberinto de los espíritus'".