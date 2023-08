"Rotten tomatoes" cumple 25 años: la página que revolucionó la crítica cinematográfica

Se suele decir que, sobre gustos, no hay nada escrito: sin embargo, a todos los amantes del cine nos encanta intercambiar impresiones con otros cinéfilos, y debatir acerca las obras que disfrutamos, odiamos o que nos han cautivado en una sala de cine. Hace un cuarto de siglo, en 1995, los estudiantes universitarios Sehn Dugon, Patricky Y. Lee y Stephen Wang pensaron en llevar esta afición por el debate audiovisual hasta el incipiente terreno de Internet.

Si la reflexión sobre el séptimo arte estuvo dominada en su día por los refinados ensayos de 'Cahiers du Cinema', en 2023 el menos sofisticado "Tomatómetro" se ha convertido en uno de los principales indicadores en la industria del cine a la hora de discernir el consenso crítico en torno a cualquier obra audiovisual. La capacidad de sintetizar las opiniones y valoraciones de los principales críticos de prensa, junto con la posibilidad de comentar y hablar de cine en comunidad son los dos pilares de este popular sitio.

¿Qué es Rotten Tomatoes?

Rotten Tomatoes cumple hoy 25 años, con la película "Sharknado" encabezando el Tomátometro que recoge las valoraciones críticas de las películas en cartelera en Estados Unidos. Este portal - que encontraría su equivalente español en Filmaffinity- acumula cada mes 26 millones de visitas, y ocupa el puesto 400 en el ranking mundial de páginas web más visitadas del mundo. Son millones los usuarios que, antes de decidir si ir a ver o no una película, consultan el "Tomatómetro" de la página y ajustar así sus expectativas.

Rotten Tomatoes recoge y sintetiza reseñas de críticos y audiencia, para ofrecer una puntuación en el ya conocido como "Tomatómetro": si una película recibe más del 60% de opiniones positivas, se considera que la película es "fresca", y es recompensada con un icono de un tomate. Sin embargo, si la película no alcanza este porcentaje se considera como "podrida", y se ve manchada para siempre con un desagradable emoticono verde. Cabe destacar que solo una serie de usuarios - los críticos principales- pueden influir en el balance del "tomatómetro", diferenciándose así de otras plataformas como Letterboxd, conocida sobre todo por el carácter humorístico de sus reseñas. Estas son tres de las reseñas con más likes en Letterbox, sobre 'El Padrino' de Francis Ford Coppola:

Reseñas Letterbox | Letterbox

Aunque al pensar en espectáculos y tomates siempre pensamos en el clásico gesto de arrojar estos frutos a los comediantes que no han sacado adelante un buen show, lo cierto es que el nombre de este portal procede de una película canadiense del año 1992, 'Leólo'. El difunto director quebequiano Jean-Clauade Lauzon cuenta en esta película la historia de un niño que escapa de su horrible realidad cotidiana imaginándose hijo de un gran tomate italiano.

Modelo de crítica no exento de críticas

La página ha ido creciendo, y presenta numerosas categorías; ahora, también se valoran series de televisión, y se hace una distinción entre las películas que están siendo exhibidas en cine y las que han salido directamente para las plataformas de streaming. La página se ha ido adaptando a las nuevas realidades de la industria del séptimo arte, levantando en este cuarto siglo algunas critícas, por su carácter "instantáneo" tachado de irreflexivo - las películas más esperada enseguida acumulan cientos de críticas- y por su sistema de puntaje, que puede no ser del todo justo: cuanto más popular es una película, más críticas recibe y más posibilidades tiene de obtener puntuaciones negativas.

El mítico director de cine Martin Scorsese, en una columna en Hollywood Reporter, cargó contra estas y otras plataformas de naturaleza similar como Cinemascore, por incentivar un enfoque "brutal" de la crítica cinematográfica entre el espectador "sediento de sangre": "No tienen nada que ver con la verdadera crítica cinematográfica" sentenció en 2017 el mítico director, que también opinó que "las buenas películas creadas por directores de verdad no están hechas por ser decodificadas, consumidas o comprendidas instantáneamente"

Siempre ha existido un cierto debate en torno al propio arte de la crítica: ¿las críticas tienen que invitar a la reflexión, o funcionar más como una guía de consumo cinematográfico? ¿estamos todos los espectadores autorizados para realizar críticas, o tenemos que contar con unos ciertos conocimientos o formación específica para pronunciarnos sobre la materia? ¿Existen sesgos en este tipo de plataformas? Meryl Streep, por ejemplo, criticó en 2015 la sobrerrepresentación de los críticos masculinos en la plataforma con respecto a las voces femeninas, que tienen menos presencia entre las "voces especializadas" autorizadas para influir en el Tomatómetro. También se han denunciado ciertos conflictos de interés en la página, pues desde 2011 es propiedad de Warner Bros.

Las películas más valoradas

¿Y cuáles son las películas mejor valoradas en Rotten Tomatoes? En conmemoración de su 25 aniversario, la propia página ha publicado dos listas, en las que ha preguntado tanto a los críticos como a los fans por las mejores películas del último cuarto de siglo. Para la audiencia general, estas son las diez obras más valoradas:

#10. 'El Señor de los Anillos: Las Dos Torres" de Peter Jackson.

#9. 'Todo a la vez en todas partes" de Dan Kwan y Daniel Scheinert,

#8 ' Parásitos' de Bong Joon Hoo

#7 ' El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo' de Peter Jackson

#6 'Matrix' de las hermanas Wachowski

#5 'Vengadores: Endgame' de los Hermanos Russo

#4 ' El Señor de los Anillos: El retorno del Rey' de Peter Jackson

#3 ' Origen' de Cristopher Nolan

#2 'Interstellar' de Cristopher Nolan

#1 'El caballero oscuro' de Cristopher Nolan'

Para los críticos de la página, estas son las 10 mejores películas de los últimos 25 años: