El pasadizo secreto en la Pirámide de Keops podría llevar al tesoro del Faraon

La pirámide de Keops está considerada la mayor y más antigua de las pirámides de Guiza. Un equipo de científicos de la Universidad de Munich han descubierto utilizando ultrasonidos y endoscopia la existencia de una cámara vacía que se encuentra sobre la entrada original de la pirámide, que no es accesible al público. En 2016 varias mediciones realizadas por investigadores japoneses y franceses aportaron pruebas de la existencia de la cámara.

"Las pirámides son Patrimonio de la Humanidad. Esto significa que tenemos que ser especialmente cuidadosos al realizar nuestras investigaciones para no dañar nada. Estamos trabajando en la pirámide de Keops con dispositivos de medición por radar y ultrasonidos que pueden utilizarse de forma no destructiva y, en parte, incluso sin contacto", afirma en un comunicado el profesor Christian Grosse, catedrático de Ensayos No Destructivos.

"Descubrir un espacio hueco en una pirámide ya es algo especial. Pero el hecho de que esta cámara sea lo suficientemente grande como para albergar a varias personas, bueno, eso hace que el descubrimiento sea aún más importante", dice el Prof. Grosse.

El grupo de investigación supone que nadie ha visto esta sala en los últimos 4.500 años aproximadamente, desde la construcción de la pirámide. Que se esconde detrás de la pared del fondo del hueco sigue siendo una incognita,. para saber si es la camara secreta del Faraon de Keops hará falta más investigación .