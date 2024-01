'Las Meninas' de Velázquez ya no están acompañadas por dos 'enanos'

El Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen Bornemisza han eliminado los textos en los que se hace referencia a la palabra 'disminuido' o términos peyorativos en las descripciones de las obras, para adecuarse al cambio constitucional del artículo 49.

Por tercera vez en su historia, la Constitución Española de 1978 va a ser objeto de una reforma. En esta ocasión será el artículo 49 el que experimente el cambio: se sustituirá en el texto de este artículo la palabra "disminuidos" por el término "personas con discapacidad".

Respecto al artículo 49, Pedro Sánchez señaló que, "desde el punto de vista cualitativo, es un hito histórico" y que se trata de una reforma que resuelve una "contradicción" de la Constitución que "define y cuestiona la propia dignidad de las personas con discapacidad".

El Museo del Prado está "encantado" de retirar la palabra 'disminuido' de las cartelas y de la página web porque de esta manera cumplen con el "deber de ejemplaridad" que tiene la institución. "Si ese término no aparece en la Constitución, no debería aparecer en las fichas o referencias de los cuadros", aseguran desde la pinacoteca.

Se ha realizado una revisión integral, que atañe tanto a descripciones como a títulos

'Las Meninas' de Velázquez

Desde el Museo del Prado nos cuentan que en el texto web relativo a la obra P1174, 'Las Meninas', ya se han cambiado los términos correspondientes. Desde que el Museo decidió retirar la palabra 'enano' y otras que pudieran ser consideradas peyorativas de los títulos de cuadros que llevaban el nombre propio del personaje representado, se hizo lo mismo con los textos descriptivos.

La decisión afectó a toda la colección, tanto en títulos (salvo aquellos considerados "históricos" o definidos por el autor) como en textos explicativos de la web, nos cuentan. En la actualidad se están modificando también en las cartelas de la exposición permanente.

Cómo han quedado los cambios

En la descripción, donde decía "los dos enanos Mari Barbola y Nicolasico Pertusato" ahora dice "Mari Bárbola y Nicolasito Pertusato".

Se les denomina por su nombre, sin aludir a ninguna cualidad física, que por otra parte no se cita para ninguna otra persona del cuadro.

'El bufón el Primo'

Fuentes del Museo del Prado aseguran que desde hace más de dos años en 'El bufón el Primo', también de Diego Velázquez, no aparecía el término "enano" en la descripción, que consta así : "El retrato sedente, con las piernas hacia el espectador, subraya la baja estatura del personaje". "En otros casos, la palabra "enano" se ha sustituido por la de bufón cuando sabemos que esa era su profesión" nos cuentan.

Cómo han quedado otros cambios en obras de arte

En los cuadros que representan a "Eugenia Martínez Vallejo", por ejemplo, en el texto explicativo se ha sustituido la frase "dignificar su deforme figura" por "dignificar su figura".

El cuadro de 'El príncipe don Carlos' ha visto modificado su descripción en la parte que decía "para encubrir la deformación de su espalda", indicando únicamente "encubrir su espalda", sin necesidad de calificar su forma.

También se ha sustituido algunas otras palabras, por ejemplo "deficientes" por "personas con discapacidades", aseguran fuentes del Museo del Prado.

Un trabajo que continúa

La eliminación de términos peyorativos se ha hecho de forma coordinada entre los departamentos de Documentación y Exposición Permanente, utilizando las mismas frases tanto para cartelas como para los textos de la web.

"Es un trabajo de fondo que se lleva realizando desde hace tiempo, sistemáticamente desde marzo de 2023, por ejemplo para tener en cuenta, también, cuestiones de género. Comenzó por el grupo de pinturas que calificaban de manera inapropiada a algunas mujeres en relación con su aspecto físico, o denominándolas solo en relación con la profesión o relevancia de su esposo y con las que representaban a personas con discapacidad, y continuó con la búsqueda sistemática de palabras como 'disminuido'. La revisión de terminologías se considera un trabajo estructural y continuará en el futuro" afirman desde El Prado.

Y hay que recordar que este trabajo, aunque ahora se realice de manera sistemática, ya se había realizado puntualmente con anterioridad. Por ejemplo, la revisión de títulos como el que llevaba la obra "Eugenia Martínez Vallejo, vestida" es anterior; esa obra figura en catálogos de las exposiciones temporales de los años 2005 y 2006 con el subtítulo "La Monstrua", que ya no aparece en los catálogos de las exposiciones de 2015.

Museo Reina Sofía

Desde el Museo Reina Sofía aseguran que "nunca" se ha utilizado la palabra 'minusválido' en sus cartelas "ni otras palabras con connotaciones negativas o peyorativas parecidas". De hecho, un portavoz ha explicado que en situaciones en las que hay que explicar una obra se usa el término "personas con discapacidad".

Por el contrario, algo diferente es el título de una pieza, donde por ejemplo sí puede encontrarse en este mismo museo obras como la litografía "Y el enano cobarde y asesino autor de la matanza huyó de Yucatán (And the Cowardly Dwarf, the Murderer Responsible for the Slaughter, Fled Yucatán)", de Isidoro Ocampo. Las modificaciones se han realizado en las descripciones de las obras y no para los títulos porque "no se puede cambiar el nombre a un cuadro", según han explicado.

Museo Thyssen Bornemisza

En el Museo Thyssen tampoco hay registro ya de ninguna cartela con un término peyorativo. "Todos esos términos desaparecieron de nuestras comunicaciones hace mucho", ha asegurado un portavoz de la pinacoteca.

En este sentido, han recordado que desde hace varios años, cuentan con una auditoría de accesibilidad mediante la cual, además de señalética y espacios, "se controla todo lo relativo al lenguaje".