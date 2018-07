Ignacio Mata Maeso publica 'Mauthausen: La historia personal de Alfonso Maeso, superviviente del holocausto'

Hombres enfermos que suben ciento ochenta y seis escalones, sombras que acarrean piedras en la cantera de Wiener Graben, hambre y condiciones infrahumanas: sucedió en Mauthausen. Alfonso Maeso Huerta, republicano español capturado en Francia por los nazis, sufrió este infierno durante más de cinco años, y sobrevivió a él. Este libro supone un homenaje a sus compañeros en la desgracia y la catarsis de unos recuerdos que le han acompañado durante toda la vida.

'Mauthausen. Memorias de Alfonso Maeso, un republicano español en el holocausto' nace de la promesa que en su día Ignacio Mata Maeso hiciera a su tío abuelo, el protagonista de este atroz relato, cuya historia, que es la de muchos otros, debía ser contada. Las páginas de este libro son el fruto de ese compromiso. En ellas, dos generaciones se funden para gritar una realidad que ahora comenzamos a recuperar, la de miles de españoles que sacrificaron sus mejores años, e incluso su vida, para luchar por la libertad y la democracia.

El libro cuenta con el prólogo de Jordi Évole, quien destaca que la obra "no nos cuenta qué pasó en Mauthausen. No da lecciones. No teoriza. Nos cuenta lo que vio, vivió y padeció él en primera persona, y ese es el gran valor de este libro. A partir de una historia personal llegar a contar una historia universal. Sin duda, la mejor elección para difundir el drama que supuso el nazismo para la humanidad".

'Mauthausen. Memorias de Alfonso Maeso, un republicano español en el holocausto', de la editorial Crítica, ya está disponible en librerías.