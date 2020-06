Beatriz Robles: "El Covid-19 no se transmite por los alimentos"

'Come seguro comiendo de todo'

"Lo que sabemos –a día de hoy- es que la COVID-19 no se transmite por vía alimentaria. Los alimentos no son una vía de transmisión. Incluso ahora, que ha pasado esto del salmón en Pekín, las autoridades sanitarias no han cambiado su criterio, porque está por confirmar que realmente el vehículo haya sido el salmón. Lo que se ha visto es que ha aparecido el virus en una tabla de cortar, pero no quiere decir que haya sido vehiculado por el salmón. Puede haber sido a través de un manipulador que haya estornudado, o tocado esa tabla. Entonces, tenemos que ir con mucha precaución".