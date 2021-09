'El Italiano', una inmersión en el Mediterráneo como patria y los héroes que lo hicieron posible

El escritor Arturo Pérez-Reverte presenta su nueva novela, 'El Italiano'. Una historia de amor, mar y guerra ambientada en plena Segunda Guerra Mundial. El lugar, un enclave estratégico: ​La Bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar.

Durante los años 1942 y 1943, buzos de combate italianos -pertenecientes al grupo Orsa Maggiore- se infiltraban en las aguas de este territorio para hundir 14 barcos de guerra británicos.

Una guerra en la que no iba a faltar el amor. Teseo Lombardo, alias 'El Italiano', es uno de esos buzos al que Elena Arbués, una librera de 27 años, encuentra en un paseo por la playa desvanecido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, Elena no iba a darse cuenta de que ese instante cambiaría su vida.

Según Reverte, los Italianos siempre han sido desprestigiados en muchas batallas y guerras a lo largo de la historia. El escritor tenía 11 años cuando su padre le llevo a ver la película "Su mejor enemigo", de Alberto Sordi.

En el cine de su Cartagena natal, los italianos volvían a aparecer como un batallón "patético y desorganizado" frente a unos ingleses, que como sí es habitual, se mostraban como eficaces. A la salida del cine, Pérez Reverte nos cuenta como su padre le decía que los italianos habían hecho cosas muy importantes en la Segunda Guerra Mundial. He aquí su inspiración. O mejor dicho, parte de ella.

Durante años, el escritor tuvo esta historia en la cabeza y, a lo largo del tiempo, fue reuniendo documentación sobre un contexto de guerra, en el que también nos muestra la experiencia que Reverte adquirió a finales de la década de 1960, cuando se adiestró en actividades subacuáticas en el Centro de Buceo de la Armada de Cartagena.

La novela, con cierto sabor a ensayo, nos muestra "el Mar Mediterráneo como patria" gracias a unos héroes que "lo hicieron posible" a lo largo de la historia, aunque cierto es que en este caso, 'El Italiano' no se presenta como héroe; sino como "un soldado que cumple con su deber".

A Pérez Reverte no le preocupa que sus buzos protagonistas defendieran el régimen de Mussolini porque, para él, los héroes de sus novelas no son buenos o malos, sino que son ambiguos. Sea como fuere, el autor remarca que "es una novela muy revertiana", en la que se presenta como "un novelista y no como un historiador".