Dani Martín "descansará" un tiempo tras su gira, pero descarta que vaya a retirarse de la música

Dani Martín revolucionaba las redes sociales con un mensaje publicado en Twitter en el que se despedía de los fans diciendo "nos vemos en unos años" y en el que aseguraba que iba a volver a la realidad de "ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón".

Ante este mensaje, tanto usuarios de redes sociales como medios de comunicación han interpretado que el artista anunciaba su despedida temporal de la música, ya que no concretaba cuánto durarían esos "años". Sin embargo, el propio Martín aclaraba después en un vídeo publicado en Instagram que ni se retiraba de la música ni se iba a meter en una cárcel para mejorar como persona.

"Todo aquel que sea inteligente y que haya leído mi último post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir. Ni me retiro de la música ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona. Creo que hay últimamente una especie de clickbait para sacar las cosas de contexto. ¿Que la noticia mola? Claro que mola, pero que la verdad de la noticia es otra, también. No lo digo ni enfadado ni nada de eso", comenzaba diciendo en su mensaje.

Después explicaba que necesita descansar: "Lo que todo necesitamos cuando acaba una gira y acaba una etapa que hay que vivir y disfrutar para empezar otra, pero nada más. No digan cosas que no son ciertas".

El cantante terminaba su vídeo preguntando: "¿Cómo voy a dejar yo la música? Me muero".