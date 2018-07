Terror del malo, malo

Reconozco que lo primero que hice nada más leer este cómic fue volver al principio para releerlo de nuevo. No podía ser que fuese tan malo. Se me estaba escapando algo. Luego, nada más empezar la segunda lectura, me acordé de un amigo de mi padre al que solía visitar para ver películas en una especie de cine casero que se había montado en su garaje. El tipo era un auténtico apasionado del cine de terror y fantástico y tenía una colección increíble de películas de serie b y gore. Recuerdo que la primera vez que vi Posesión infernal o La noche de los muertos vivientes no me gustaron nada. Es más, me jodía que algo tan cutre y mal hecho me diera tanto miedo… Pero gracias a la insistencia de este hombre y a mis repetidas visitas, aprendí que a este cine se le va queriendo poco a poco, por lo que representa más que por lo que es en sí, o sea, todo un desafío al ingenio, un encaje de bolillos en el que todo vale para capear las carencias de presupuesto y de medios. Y, sobre todo, un tirón de orejas al lado más comercial de la industria. Luego, vendrían Brainhead, Las colinas tienen ojos, Rojo profundo, Holocausto caníbal, etc… y así, hasta conseguir las llaves de la casa del amigo de mi padre. Guiño, guiño. Entonces, de repente, un día me dejé de fijar en aquellos diálogos absurdos, en los estrepitosos fallos de racord y en la salsa de tomate, en por qué si todo apuntaba a que el asesino iba a estar tras la puerta siempre había alguien que la atravesaba. En por qué el gracioso del grupo era el primero en morir y por qué las chicas se pasaban media película huyendo del killer con las tetas al aire… Tenía tantos prejuicios que no me dejaban disfrutar de la película. Con paciencia y saliva… se desvanecieron.

Con Los Poseídos me ha pasado algo similar y hasta que no me he quitado el velo discriminador no he podido disfrutar (bueno, dejémoslo en pasar un rato ameno). Y es que el guión de este cómic a cargo de Geoff Johns (JLA, Green Lantern) y Kris Grimminger (Hellspawn) lo tiene todo para convertirse en la próxima peli de culto de serie b: el MAL (nótese que está en mayúsculas) acechando para campar de nuevo sobre la tierra; chicas ligeritas de ropa y marcando territorio; chascarrillos y frases graciosas para suavizar tensiones en situaciones límite; explicaciones del autor en boca de algún personaje para lectores, digamos, de asimilación lenta y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, justo antes de la traca final discurso moralizante con méritos a Oscar de la Academia.

Por su bien, el de los autores, espero que esta historia sea un guiño a esas películas que antes citaba de terror y serie b, como el Grindhouse que hicieron Robert Rodríguez y Tarantino hace unos años. Pero no lo tengo nada claro porque nadie se ha pronunciado al respecto y me temo que no creo que haya mucho lector dispuesto a darle una segunda oportunidad como he tenido que hacer yo. Porque de lo que no cabe duda es de que a pesar del mal rollo de su portada, que resulta que es la sobrina del dibujante, esta historia, aunque nos la quieran vender como tal, no es de terror. En cualquier caso, seguro que les gustará a los fanáticos de George A. Romero, John Carpenter, Wes Craven o Rob Zombie.

Edición original: The possessed 1 - 6 USA

Publica: ECC Ediciones

Guión: Geoff Johns y Kris Grimminger

Dibujo: Liam Sharp

Formato: Rústica, 144 págs. Color.

Precio: 13,95€