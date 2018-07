Un roto para un descosido

Hubo un tiempo en que comencé a sentirme realmente atraído por el cine gore. Por esas historias cargadas de situaciones absurdas, humor y mucha sangre, que se atrevían a mostrar de verdad el “mundo interior” de sus actores. Fue una época en la que casi de casualidad y sin buscarlo me hice con un ejemplar de Sangre, Sudor y Vísceras: Historia del cine gore, una de las mejores guías que -ahora me he dado cuenta- se han editado en nuestro país sobre este género. Ahí descubrí los orígenes de este tipo de películas de violencia más que explícita, su historia y también una guía de medio centenar de títulos imprescindibles, que fui intentando ver casi en orden cronológico. ¿Por qué cuento esto? Pues porque no todo el mundo entendía que una película de guión pésimo y mucha sangre pudiera gustar a alguien. Y porque así les dejo claro también, que ya desde hace años era esa clase de lector al que van encaminadas las historias llenas de sangre, vísceras y humor negro de Garth Ennis, el autor de este Stitched, que les traemos hoy.

Y aprovecharemos este cómic para hablarles de este guionista irlandés. Uno de los autores más brillantes, peculiares y polémicos de la industria. Un tipo que tiene en su haber algunas de las mejores historias escritas en los últimos tiempos. Destaca por encima de las demás Predicador, pero también The Boys, Hitman, Crossed... Recuerdo el día en que David Peñalba -realizador de esta casa, brillante al frente de una mesa de sonido y comiquero perdido- me pasó Crossed. Era un día en el que volvía en metro así que tenía una hora y cuarto por delante para leerlo antes de llegar a casa. Es lo que tiene trabajar en la ultraperiferia madrileña. El caso es que me senté, abrí el cómic sobre mis piernas y empecé a leer una historia tan bestia y jodidamente retorcida como las que había visto en esas películas, años antes. Una historia apocalíptica que contaba con una especie de infectados que no solo corrían y hablaban, sino que disfrutaban sobremanera -perdón por la palabra- follándose cualquier cosa. Ya fueran piernas amputadas u hombres destripados. Recuerdo que perdí la noción del tiempo sumergido en esas páginas de brutalidad y violencia gratuita. Pasado un rato levanté la vista y de repente me di cuenta de que el vagón se había llenado, y de que tres de las personas que viajaban de pie a mi alrededor, miraban el cómic que sostenía y a mi mismo con una mezcla de asco y rechazo difícil de olvidar. Algo similar a lo que me había sucedido años antes cuando hablaba de tal o cual escena de la última película gore que había visto.

Lo cierto es que pese al éxito editorial que han supuesto sus historias para la industria, digamos que Ennis no ha sabido seducir a Hollywood para que las adapte a la pantalla grande. Se puede decir que es la antítesis de Mark Millar, del que en su momento ya explicamos que era una auténtica máquina de hacer dinero. Y eso que se habla constantemente de la adaptación cinematográfica de Predicador, en incluso de The Boys, pero estas son historias cargadas de violencia y sexo, que es difícil que vayan a ser llevadas a la gran pantalla sin darles un fuerte lavado de cara para todos los públicos. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que ya ha ocurrido con las adaptaciones al cine de otras historias como Kick-Ass (bastante más dulces que las de Ennis, por cierto).

En medio de tanto rumor, Garth Ennis veía como el tiempo pasaba y de adaptaciones cinematográficas nada. De manera que decidió pasar a la acción. Y lo hizo de la mano de Avatar Press, una pequeña editorial que se está haciendo un hueco en la industria a golpe de víscera, ya que publica historias que ninguna de las grandes editoriales se atrevería a sacar. De hecho, esta editorial se ha hecho recientemente con los derechos cinematográficos de Crossed. Bueno, pues junto a los chicos de Avatar Press, Garth Ennis ha decidido probar suerte en el mundo del cine en solitario, con la producción de un cortometraje, Stitched, que ha salido a la luz casi al mismo tiempo que su versión en papel.

Tanto el corto como el cómic que os traemos hoy -y que recopila los siete primeros números de la serie- nos cuentan la historia de tres soldados estadounidenses que han sobrevivido al accidente del helicóptero con el que acudían a un rescate en las montañas de Afganistán. Heridos, sin agua, comida ni forma de comunicarse con nadie emprenden una huida en territorio enemigo, dominado por los talibanes, que sin embargo no van a ser su principal preocupación. Pronto conocerán lo que es el horror con mayúsculas, que va más allá de todo lo que habían visto antes, por mucho que hayan combatido. Una historia de supervivencia en la que hay mucha violencia explícita -que no llega a los niveles de Crossed- y en la que se puede apreciar la evolución en los personajes. En lo que se refiere al apartado gráfico, aunque no es espectacular sí que es efectivo, con mucha sangre y mucha tripa fuera de sitio, tal y como le gusta a Ennis.

En resumen, se trata de una historia que está lejos de ser una de las mejores que han salido de la mente de este guionista irlandés, pero que resultará entretenida para aquellos que, como yo, sentimos un gusanillo especial cuando estamos a punto de abrir una nueva historia firmada por este hombre. Si no tienes reparos en ver órganos fuera de sitio y ojos saliendo de sus cuencas, aquí tienes una historia con la que pasar un rato entretenido.

Edición original: Stitched 1-7 USA

Publica: Panini Cómics

Guión: Garth Ennis

Dibujo: Mike Wolfer

Formato: Libro con solapas. 176 páginas. Color

Precio: 15.00€