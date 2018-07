Réquiem por el periodismo

Jonathan Hickman es un tipo talentoso y trabajador, no en vano ha llegado a estar a cargo de varias colecciones de la editorial Marvel al mismo tiempo: Guerreros Secretos, Ultimates, S.H.I.E.L.D., y también Los 4 fantásticos. De hecho desde el momento que tomó las riendas de ‘La primera familia’ revitalizó la serie, hasta el punto de meterla en el Top 10 de ventas. Suyo es el número #587, en el que Los Cuatro Fantásticos quedaban reducidos a tres, por la muerte de la Antorcha Humana. Hickman dejó la serie a finales de 2012 y ahora se ha hecho cargo de las series de Los Vengadores y Los Nuevos Vengadores, dentro de la iniciativa Marvel NOW!.

Todo esto es para justificar eso que decíamos de que se trata de un autor ‘estrella’ y de moda. Pero antes de llamar la atención de Marvel, Hickman trabajó y mucho para sacar la cabeza en el mundillo. De hecho estuvo a punto de dejarlo porque sus primeros pinitos no fueron nada bien. Afortunadamente no tiró la toalla y ahora explica esa experiencia a todos aquellos que quieren empezar, a quienes les da un solo consejo: “Haz algo que sea diferente, bien sea porque parezca diferente o suene diferente, y nunca (bajo el constante dolor del rechazo) presentes obras basadas en otras. De lo contrario es una pérdida de tiempo”.

Esto es algo que el propio Hickman ha puesto en práctica y se nota, porque ha conseguido un estilo propio. Un estilo basado en un gran talento creativo, pero también estético, ya que mezcla de una forma excepcional el diseño gráfico con el arte impreso y distintos recursos como diagramas, símbolos, cuadros explicativos y la tipografía. Algo que queda muy, pero que muy patente en el primero de los dos comics que os traemos hoy.

El informativo nocturno

Hace no mucho tiempo hacíamos referencia a las formas y al fondo a la hora de hablar de una historia sobre el Pingüino. Y en aquella ocasión decíamos que aunque las formas habían sido buenas, el fondo se quedaba corto. Vamos, que no había. Bien, El Informativo Nocturno es un cómic que tiene mucha tela que cortar tanto en el fondo como en las formas. Porque no solo va más allá a la hora de presentarnos la historia, utilizando todos los recursos gráficos posibles -Hickman es guionista y dibujante- sino que tiene mucho fondo. De hecho es una carga de profundidad para uno de los sectores que directamente nos toca: el periodismo.

Porque un cómic que comienza con una cita de Noam Chomsky pues qué quieren que les diga, apunta maneras... No en vano este fue el primer gran éxito de Hickman y le valió una candidatura para los premios Eisner. Se trata de una obra que analiza el papel de los medios de comunicación a la hora de moldear la realidad. El argumento cuenta la lucha de una organización con características de culto que se llama ‘La Mano’. Una hermadad que está controlada por un carismático líder -conocido como ‘La Voz’-, y compuesta por personas dispuestas a morir para vengarse de los medios de comunicación, que por una u otra razón han destrozado sus vidas. El objetivo de la organización es desestabilizar a las grandes corporaciones, y para eso comienzan a atentar contra periodistas, en algunos casos en pleno directo.

Y para que poco a poco vayamos entendiendo las razones que llevan a estos muchachos a actuar así, el bueno de Hickman no duda en salpicar las páginas de cuadros e infografías que nos explican la concentración de medios, los errores informativos más sonados, etc. Y esto, que es algo que convierte el cómic en algo singular, es precisamente una de las razones que hace que no sea de fácil lectura, a pesar de que -al menos a mi- me ha enganchado desde el principio. Y es que los recuadros ralentizan mucho pero es que además Hickman rompe en este cómic con la estructura habitual de viñetas y cada página se convierte prácticamente en una obra de diseño gráfico. En cualquier caso, una historia que desde aquí recomendamos, porque tal y como él aconseja, es diferente y original.

Edición original: The Nightly News

Publica: Panini Comics

Guión: Jonathan Hickman

Dibujos: Jonathan Hickman

Formato: Libro con solapas, 176 págs. Color.

Precio: 16€

Réquiem por Marte

Este título es el último que Jonathan Hickman publicó bajo el sello Image Comics antes de recalar en Marvel. Réquiem por Marte es un cómic de formato más clásico que El Informativo Nocturno en el que los dibujos corren a cargo de Ryan Bodenheim. En esta ocasión Hickman se acerca al género de los superhéroes, aunque desde un punto de vista que no está tan trillado como en otras ocasiones.

En este caso, Marte no es el planeta, sino un héroe mitológico que llega a la tierra en plena edad media, y se convierte en su protector. Un protector desde la distancia, eso sí, que vigila desde el planeta rojo que todo vaya bien “por aquí abajo”. De hecho su objetivo es conseguir una sociedad perfecta, y durante todo el cómic se reflexiona sobre esta utopía, y si es alcanzable o no.

El caso es que todo este orden natural se altera cuando unos parásitos extraterrestres lanzan un ataque para acabar con la humanidad, y Marte tiene que decidir si interviene o no -junto a otros superhéroes menores, que si actuan ‘a pie de campo’- para salvarnos. Una historia que se desarrolla en cuatro números que llevan por título Eternidad, Libertad, Igualdad y Fraternidad. Toda una declaración de intenciones.

En definitiva un cómic que sin ser obra maestra sí que garantiza pasar un buen rato entretenido. Y lo hace con un planteamiento que como decimos no está tan manido -a pesar de que recurra a la invasión alienígena de turno-, y con unos personajes que están bastante bien, como por ejemplo el conocido como ‘El Benefactor’, que es también el que nos va llevando por la historia.

Edición original: Red Mass For Mars

Publica: Panini Comics

Guión: Jonathan Hickman

Dibujos: Ryan Bodenheim

Formato: Libro con solapas, 112 págs. Color.

Precio: 12€