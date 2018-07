Estirando que es gerundio

La historia que traemos hoy es la precuela de La Capa. Una buena historia que se publicó en forma de serie e introdujo una vuelta de tuerca más al cómic súper heroico. Un nuevo punto de vista que gozó de muy buena acogida por parte de los aficionados, ofreciendo unos muy buenos resultados en las ventas y por lo tanto, suculentos ingresos. No obstante la historia tenía un pequeño problema para aquellos que veían crecer sus bolsillos con cada venta: la historia tenía un final totalmente cerrado. Esto hacía imposible futuras secuelas, pero algún espabilado encontró la manera de seguir estirando el chicle: "oye, que digo yo que si no se puede estirar por el final, pues tiramos del principio, ¿no?". Dicho y hecho. Bienvenidos a La Capa 1969, un cómic que poco tiene que ver con el original pero que sin embargo encaja a la perfección con éste. Aunque tenga sus peros. Pero vamos por partes.

Vamos paso a paso porque digo yo que antes de hablar sobre la precuela, habrá que explicar algo de la obra original. La Capa es una de esas historias pequeñas que poco a poco se ha ido conociendo y ganando el reconocimiento de crítica y público (que diría aquel). Un cómic que adapta y amplía un relato escrito por Joe Hill, que para quien no lo sepa es el hijo de Stephen King, con la ayuda del guionista Jason Ciaramella y el dibujante Zach Howard. Una obra por cierto que también está editada por Planeta DeAgostini en un solo tomo y con abundante material extra. El caso es que la de Joe Hill no es una historia de 'Héroes y Villanos' (tachán) sino que es una historia más personal. Una historia sobre la rabia que puede llegar a acumularse tras años de frustración y la forma en que determinadas personas le dan salida cuando se dan cuenta de que tienen un elemento que les da ventaja sobre los demás. Porque no siempre es la capa la que forja al héroe.

El caso es que esta historia nos muestra la vida de dos hermanos -Eric y Nicky- que han perdido a su padre en la guerra de Vietnam, y salen adelante gracias al esfuerzo de su abnegada madre. Los chavales por otro lado pasan su infancia como tantos otros, jugando entre ellos a Héroes y Villanos (tachán) con uno jugando el papel del bueno y otro del malo. Un percance cambiará esto para siempre y marcará sobre todo a uno de ellos, que es el que irá acumulando esa rabia fruto de la frustración.

Y una vez explicado esto, vamos con el título que nos ocupa. La Capa 1969 nos traslada a ese año, en plena guerra de Vietnam, para contarnos la historia del capitán Chase; un médico militar, que resulta ser además el padre de los dos hermanos que conocemos en La Capa. El caso es que el helicóptero que pilota el capitán Chase es derribado y se estrella en territorio enemigo. Tras ser capturado por el vietcong es trasladado a un campo de prisioneros donde compartirá celda con un peculiar personaje, que cambiará su vida -y la de sus hijos- para siempre. Y hasta aquí podemos leer.

Lo cierto es que la historia tiene un tono bélico que poco tiene que ver con la original y como decíamos al principio, aunque encaja bastante bien con esta, tiene algunos peros. En primer lugar el ritmo narrativo no es tan fluido como en el original, y tampoco consigue mantener la tensión de la misma forma, con giros tan impactantes. Aun así, el guión elaborado aquí en solitario por Jason Ciaramella es efectivo y efectista, aunque tiene puntos que flojean un poco y otros puntos que no se entienden, como algunas de las decisiones que toma el capitán Chase en determinados momentos. Eso sí, mola todo el momento enfrentamiento entre un señor que vuela y un helicóptero. Por lo demás y sinceramente, si conocen a alguien que lo tenga pues se lo piden, y si no, desde aquí les recomendamos que se hagan antes con el original, que lo van a disfrutar mucho más.

Edición original: The Cape 1969 #1-4

Publica: Planeta DeAgostini Cómics

Guión: Joe Hill y Jason Ciaramella

Dibujo: Zach Howard (viñeta 1) y Nelson Daniel

Formato: Tapa dura (cartoné). 112 págs. Color

Precio: 11,95€